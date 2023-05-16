Путешествие швейцарского парламентария в Москву |Le voyage d’un parlementaire suisse à Moscou

Национальный советник и член Комиссии по внешней политике отправился в Россию в конце апреля, но не с официальным визитом, а в частном порядке – в качестве журналиста и главного редактора газеты Weltwoche, пытающегося «лучше понять» и даже «реабилитировать» страну.