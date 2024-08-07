Прощай, банковская тайна? |Adieu, secret bancaire ?

Узнав эту новость, как не вспомнить знаменитое «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», переиначенный Леонидом Гайдаем лозунг из «12 стульев»? Наблюдая за действиями швейцарских социалистов, невольно задаешься вопросом, не решили ли они любыми способами избавиться от своих обеспеченных сограждан? Ради спасения казны Конфедерации вновь и вновь предлагается повысить налоги для «богатых» и их наследников, а последняя идея касается уже всех тех, у кого есть что-то в кубышке на черный день: она состоит в отмене банковской тайны для граждан Швейцарии, которых не коснулась отмена ее для иностранцев в 2009 году. Да и вообще, панические призывы социалистов кажутся нам более, чем странными – за первый семестр текущего года Национальный банк Швейцарии зарегистрировал рекордный профицит в размере 56,8 млрд франков, а некоторые кантоны, как Женева и Цуг, не знают, как потратить неслыханные доходы.