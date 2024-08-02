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Аттракцион неслыханной щедрости в Цуге |Une générosité inouïe à Zoug

Автор: , Цуг, .

Пора переезжать в Цуг? Фото: Timon Stalder, Unsplash

Власти богатейшего кантона Швейцарии готовят для населения ряд подарков.

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Les autorités du canton le plus riche de Suisse préparent plusieurs cadeaux pour la population.

Цуг славится своей налоговой привлекательностью как для компаний, так и для частных богатых лиц. Фискальная политика и удачное расположение между Цюрихом и Центральной Швейцарией привели к тому, что кантон буквально купается в деньгах. Несмотря на более низкие налоги, чем в других кантонах, Цуг в последние годы неоднократно получал огромный профицит. В прошлом году он, например, вырос до 461 млн франков, а в ближайшие три-четыре года с введением минимального налога ОЭСР профицит составит еще несколько сотен миллионов франков.

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Цуг
налоги в Швейцарии
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