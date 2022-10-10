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вторник, 11 октября 2022 года   

Политические права для иностранцев в Женеве?|Les droits politiques pour les étrangers à Genève ?

Автор: Заррина Салимова, Женева, 10. 10. 2022.

Фото: Nashagazeta.ch

В кантоне Женева пройдет голосование по инициативе, предусматривающей предоставление иностранцам права голосовать и быть избранными на коммунальном и кантональном уровнях.

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Le canton de Genève votera sur une initiative visant à accorder aux étrangers le droit de vote et d’éligibilité au niveau communal et cantonal.

Для Женевы вопрос участия иностранцев в принятии политических решений имеет, наверное, более важное значение, чем для других швейцарских регионов. Дело в том, что кантон имеет самую высокую долю иностранных жителей в Швейцарии - 40%, а в самом городе Кальвина этот показатель приближается к 50%.

С 2005 года кантон уже предоставляет прожившим в Швейцарии не менее восьми лет иностранцам право избирать, голосовать и подписывать инициативы – на коммунальном уровне. Авторы выдвинутой представителями левых партий, профсоюзов и различных ассоциаций инициативы «Une vie ici, une voix ici» (фр.: жизнь – здесь, голос – здесь) предлагают пойти дальше. Они призывают предоставить жителям, прожившим в кантоне не менее восьми лет, право голосовать и быть избранными на кантональном и коммунальном уровнях. Эта идея не нова: идентичный законопроект был представлен год назад в Большой совет, который отклонил его с перевесом всего в один голос.

Как отмечают сторонники инициативы, большинство дебатов проходит на уровне кантона, поэтому тот факт, что 40% проживающих в нем людей исключены из политической жизни, кажется проблемой. Несмотря на то, что иностранцы работают и платят налоги в Женеве, они не имеют права выражать свое мнение по многим вопросам, особенно в том, что касается здравоохранения, образования, жилья, окружающей среды, городского планирования, транспорта, налогообложения и условий труда (минимальная зарплата, часы работы магазинов и т.д.). «Предоставление им такой возможности укрепляет демократию и сплоченность нашего общества!», - отмечает инициативный комитет.

Представители право-консервативных партий сомневаются в целесообразности этой идеи. «Левые говорят, что политические права позволяют интегрироваться, но очевидно, что на коммунальном уровне иностранцы голосуют гораздо меньше, чем швейцарцы», - отметила в комментарии RTS член Народной партии Швейцарии (SVP/UDC) Вирна Конти. Действительно, на официальном сайте кантона Женева подчеркивается, что на муниципальных выборах иностранцы голосуют значительно реже, чем граждане Швейцарии. Чтобы изменить ситуацию, Бюро по интеграции иностранцев (BIE) разрабатывает и поддерживает проекты, направленные на содействие более активному участию иностранных резидентов в общественной и политической жизни региона.

Проверка показала, что инициатива по расширению политических прав для иностранцев собрала 8162 действительные подписи, что даже немного превышает требуемый Конституцией показатель (8157). Это значит, что текст будет выставлен на голосование. Особенность инициативы заключается в том, что в ней не проводятся различия между типами видов на жительство. Если народ проголосует «за», то прожившие в Женеве восемь лет люди с разрешением С, просители убежища и обладатели дипломатических паспортов будут иметь те же политические права, что и граждане Швейцарии – но не на федеральном уровне. Пока же в Женеве единственным средством получения полных политических прав остается натурализация, причем в 2018 году критерии предоставления швейцарского гражданства были ужесточены.

Добавим, что дебаты о предоставлении права голоса иностранцам ведутся и в других кантонах. Например, кантоны Во, Фрибург, Юра и Невшатель разрешают иностранцам голосовать и быть избранными на муниципальных выборах. Тем не менее, ни один кантон не дает иностранцам право выдвигать свою кандидатуру на выборах на кантональном уровне. По крайней мере, пока.

 

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