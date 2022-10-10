Автор: Заррина Салимова, Женева, 10. 10. 2022.
В кантоне Женева пройдет голосование по инициативе, предусматривающей предоставление иностранцам права голосовать и быть избранными на коммунальном и кантональном уровнях.|
Le canton de Genève votera sur une initiative visant à accorder aux étrangers le droit de vote et d’éligibilité au niveau communal et cantonal.
Для Женевы вопрос участия иностранцев в принятии политических решений имеет, наверное, более важное значение, чем для других швейцарских регионов. Дело в том, что кантон имеет самую высокую долю иностранных жителей в Швейцарии - 40%, а в самом городе Кальвина этот показатель приближается к 50%.
С 2005 года кантон уже предоставляет прожившим в Швейцарии не менее восьми лет иностранцам право избирать, голосовать и подписывать инициативы – на коммунальном уровне. Авторы выдвинутой представителями левых партий, профсоюзов и различных ассоциаций инициативы «Une vie ici, une voix ici» (фр.: жизнь – здесь, голос – здесь) предлагают пойти дальше. Они призывают предоставить жителям, прожившим в кантоне не менее восьми лет, право голосовать и быть избранными на кантональном и коммунальном уровнях. Эта идея не нова: идентичный законопроект был представлен год назад в Большой совет, который отклонил его с перевесом всего в один голос.
Как отмечают сторонники инициативы, большинство дебатов проходит на уровне кантона, поэтому тот факт, что 40% проживающих в нем людей исключены из политической жизни, кажется проблемой. Несмотря на то, что иностранцы работают и платят налоги в Женеве, они не имеют права выражать свое мнение по многим вопросам, особенно в том, что касается здравоохранения, образования, жилья, окружающей среды, городского планирования, транспорта, налогообложения и условий труда (минимальная зарплата, часы работы магазинов и т.д.). «Предоставление им такой возможности укрепляет демократию и сплоченность нашего общества!», - отмечает инициативный комитет.
Представители право-консервативных партий сомневаются в целесообразности этой идеи. «Левые говорят, что политические права позволяют интегрироваться, но очевидно, что на коммунальном уровне иностранцы голосуют гораздо меньше, чем швейцарцы», - отметила в комментарии RTS член Народной партии Швейцарии (SVP/UDC) Вирна Конти. Действительно, на официальном сайте кантона Женева подчеркивается, что на муниципальных выборах иностранцы голосуют значительно реже, чем граждане Швейцарии. Чтобы изменить ситуацию, Бюро по интеграции иностранцев (BIE) разрабатывает и поддерживает проекты, направленные на содействие более активному участию иностранных резидентов в общественной и политической жизни региона.
Добавим, что дебаты о предоставлении права голоса иностранцам ведутся и в других кантонах. Например, кантоны Во, Фрибург, Юра и Невшатель разрешают иностранцам голосовать и быть избранными на муниципальных выборах. Тем не менее, ни один кантон не дает иностранцам право выдвигать свою кандидатуру на выборах на кантональном уровне. По крайней мере, пока.
В Швейцарию пришла новая волна коронавируса?Рост заболеваемости почти на 50%, новая кампания по вакцинации, целесообразность второго бустера – мы продолжаем следить за развитием эпидемии Covid-19.
19 градусов – это тепло или холодно?Возможные ограничения на отопление в жилых помещениях в случае нехватки энергоносителей вызвали недовольство как арендодателей, так и арендаторов.
Подержанная роскошь – все равно роскошьФирменные вещи в хорошем состоянии находят покупателей, желающих ими попользоваться. Причем не задёшево.
Кушать нужно всем, даже россиянамПрезидент компании Nestlé Поль Бюльке объяснил в эфире RTS решение не покидать окончательно российский рынок.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.
Добавить комментарий