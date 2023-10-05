План отмены статуса S

Автор: Заррина Салимова, Берн, 05.10.2023.
Швейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.|
Des journalistes suisses ont eu accès au concept élaboré par les autorités pour le retour des réfugiés ukrainiens dans leur pays.
Война в Украине продолжается и ее конец пока не предвидится, но швейцарские власти уже задумались о будущем обладателей статуса S. Наша Газета рассказывала, что в конце сентября Федеральный совет принял к сведению предварительный план отмены защитного статуса для украинских беженцев. Теперь же доступ к документу получили швейцарские СМИ, узнавшие подробности, которые могут заинтересовать многих наших читателей.
В разработке концепта участвовали Конфедерация и кантоны, а ее инициатором стала бывший министр юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер, занимающая сейчас пост министра финансов. Базовый сценарий предусматривает, что интенсивность боевых действий снизится, Россия прекратит атаки на украинские города, и только на непосредственной линии фронта продолжатся спорадические бои. Необходимым условием для возвращения будет то, что беженцам в Украине больше не угрожает опасность, при этом фактическое прекращение войны в плане не упоминается.
По оценкам властей, 70 000 из примерно 90 000 находящихся в Швейцарии украинцев должны будут покинуть страну. При этом после отмены статуса S около 56 000 беженцев вернутся добровольно (большинство из них – это семьи, разлученные с оставшимися в Украине мужчинами), а 14 000 – нет.
При непрерывном пребывании в стране в течение пяти лет у обладателей статуса S есть возможность получения вида на жительство, но, как отмечают журналисты, именно этого, по-видимому, и хотят избежать в Берне: в случае отмены защитного статуса власти стремятся к тому, чтобы как можно больше беженцев покинули Швейцарию добровольно.
В плане представлены два варианта возвращения украинских беженцев – с поэтапными сроками выезда для разных групп и с фиксированным для всех. Проектная группа рекомендует единый для всех период выезда: от шести до девяти месяцев, за исключением тех, кто проходит профессиональное обучение. Учащиеся должны иметь возможность завершить учебу, потому что в подмастерьях и стажерах нуждается швейцарская экономика.
К особым случаям относятся пожилые люди и несовершеннолетние, приехавшие в Швейцарию без родителей, а также люди с серьезными медицинскими проблемами. Вопрос об их возвращении будет решаться только на втором этапе. Внимание должно быть уделено и детям-сиротам, отъезд которых должен быть тщательно спланирован в тесной координации с украинскими властями.
Швейцария рассматривает возможность организации рейсов для репатриации. Если аэропорты Украины еще не будут готовы принять самолеты, то они могут быть направлены в соседние страны. Еще треть беженцев может вернуться на автобусах, остальные – на поездах.
Для того чтобы украинцам было легче начать жизнь на родине, власти намерены выплачивать финансовую помощь. Так, в зависимости от времени отъезда семьи могут получить от 9000 до 7000 франков: система «чем позже уезжаешь, тем меньше денег получаешь» действовала и во время балканского кризиса. Затраты на помощь в возвращении исчисляются в сумму от 123 млн до 191 млн франков. Кроме того, Государственному секретариату по миграции придется нанять значительно больше сотрудников, чтобы справиться с ситуацией. При шестимесячном периоде выезда потребуется 248 рабочих мест с полной занятостью, при двенадцатимесячном – 141 рабочее место.
Перед отменой статуса S будут проведены консультации с ЕС, кантонами, агентствами помощи и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Практичные швейцарцы учли, наверное, все. Как иронично отметили журналисты Blick, осталось только, чтобы Россия придерживалась швейцарской концепции.
Добавим, что речь идет о рекомендациях, которые будут пересмотрены и, при необходимости, адаптированы к обстоятельствам, когда для этого наступит время.
Напомним, что швейцарское правительство впервые в истории активизировало статус S в марте 2022 года. Он предоставляет временную защиту в случае серьезной общей опасности и позволяет принимать украинских беженцев без бюрократических проволочек и прохождения обычной процедуры предоставления убежища. Обладатели этого статуса могут устроиться на работу в Швейцарии и отправить своих детей в школу. Они также могут выезжать за границу и возвращаться в Швейцарию. По состоянию на конец августа 2023 года в Швейцарии проживало около 65 400 человек со статусом S. В ноябре прошлого года Федеральный совет принял решение продлить его действие до марта 2024 года. Есть вероятность, что Берн, как и Брюссель, продлит статус S до 2025 года – власти рассмотрят этот вопрос в ближайшее время.
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