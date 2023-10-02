Швейцария решила направить свои знания и опыт на решение грандиозной гуманитарной задачи. Наша Газета рассказывала, что Берн уже выделил на разминирование Украины 15,2 млн франков, а также поставил в страну саперную машину фирмы Digger и финансирует подготовку украинских специалистов. В пятницу стало известно, что очистка украинских территорий от мин станет первоочередной задачей Швейцарии: Федеральный совет предоставит на эти цели 100 млн франков в период с 2024 по 2027 годы. Средства поступят из бюджетов департаментов обороны и иностранных дели и будут использованы для приобретения оборудования и обучения украинских саперов.

Как отметила в ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференции министр обороны Виола Амхерд, Украина превратилась в одну из самых заминированных стран в мире. Треть ее территории (174 000 км2) загрязнена минами и другими взрывными устройствами – это в четыре раза больше площади Швейцарии. По словам директора Женевского международного центра по гуманитарному разминированию Стефано Тоскано, проблема мин в Украине приобрела беспрецедентные масштабы.

В таких условиях невозможно возделывать землю. Кроме того, множатся несчастные случаи: люди натыкаются на противотанковые мины при вспашке полей, мирные жители, в том числе дети, подрываются на взрывных устройствах в огородах или при расчистке завалов в домах.

Процесс разминирования начинается с точного определения местонахождения опасных устройств, после чего проводится их дезактивация с целью сделать пораженные территории безопасными для местного населения. Швейцария обладает передовым опытом в этой области. Напомним, что в Женеве находится Международный центр по гуманитарному разминированию (GICHD), который уже десять лет предоставляет Украине стратегическую поддержку и технические консультации, а также проводит обучение. Кроме того, к одним из немногих уже работающих в Украине операторам относится Швейцарский фонд по разминированию (FSD), начавший свою деятельность в 2014 году в Донбассе. Швейцария также является родиной производителей техники для разминирования.

В целом Украина запросила 400 миллионов долларов на помощь в разминировании. Половину этой суммы предоставляют США, а выделенные Швейцарией 100 миллионов составляют четверть, что министр иностранных дел Иньяцио Кассис назвал значительным вкладом. Его украинский коллега Дмитрий Кулеба выразил благодарность Швейцарии. В общей сложности Берн планирует выделить 1,8 млрд франков на гуманитарную помощь, развитие и восстановление Украины в период с 2023 по 2028 годы.

В пятницу Федеральный совет также присоединился к европейским санкциям в отношении Ирана в связи с поставками иранских беспилотников в Россию: запрещены продажа, поставка, экспорт и транзит используемых для создания и производства дронов компонентов. Кроме того, предусмотрены ограничения в отношении физических и юридических лиц, связанных с поддержкой иранской программы создания беспилотных летательных аппаратов.

Тем временем в Берне уже задумываются о будущем обладателей статуса S в Швейцарии. Напомним, что защитный механизм был впервые активирован 12 марта 2022 года для приема украинских беженцев. Как ранее неоднократно отмечали власти, статус S ориентирован на возвращение и никогда не предполагал долгосрочного пребывания в Швейцарии. В настоящее время невозможно предсказать, когда закончится война в Украине и когда люди смогут безопасно вернуться домой. Однако Государственный секретариат по миграции (SEM) в сотрудничестве с кантонами уже разработал предварительный план отмены статуса S, который послужит основой для будущих политических решений. Не вдаваясь в подробности, власти сообщили, что план содержит рекомендации по срокам выезда, исключениям и организации помощи при возвращении. Когда статус S будет отменен, эти рекомендации будут адаптированы, а Федеральный совет сможет установить окончательные условия по согласованию с европейскими странами. Согласно последним данным SEM, в настоящее время 65 650 украинских беженцев имеют статус S в Швейцарии.

Добавим, что Берн впервые решился на косвенную военную поддержку: обе палаты парламента одобрили продажу 25 танков «Леопард-2» их немецкому производителю Rheinmetall. Германия обязалась не отправлять танки в Украину – они будут использованы для восполнения дефицита, образовавшегося в результате поставок Киеву. Таким образом, швейцарский нейтралитет не будет нарушен, при этом Берн укрепит сотрудничество с партнерами, а также будет содействовать усилению европейской обороны. По словам федеральной советницы Виолы Амхерд, у швейцарской армии достаточно танков. Как поясняет Le Temps, всего в армии насчитывается 230 танков «Леопард-2»: 134 находятся в строю, а 96 сняты с вооружения (25 из них будут проданы Германии). Некоторые политики призывают расконсервировать оставшийся 71 танк или заменить их на новые для укрепления обороноспособности страны.