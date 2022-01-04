В 1991 году Федеральному совету скучать не приходилось. После столкновений в Вильнюсе 11-13 января Швейцария выразила готовность поддержать стремившуюся к самоопределению Литву, которая, как известно, стала первой из республик СССР, объявившей независимость. Кроме того, Конфедерация заявила о готовности взять на себя роль посредника в переговорах между участниками войны в Персидском заливе. Одновременно будущее отношений самой Швейцарии с Европой казалось на тот момент весьма неопределенным, а Федеральный совет был более разобщен, чем когда-либо, пояснил в интервью телерадиокомпании RTS директор исследовательского центра Dodis Саша Зала. Сотрудники Dodis подготовили сборник документов за 1991 год , содержащий информацию, которая не оставит равнодушным любителей истории.

В качестве примера стоит упомянуть переговоры о вступлении Конфедерации в Европейское экономическое пространство (ЕЭП), которые казались многим швейцарским политикам унизительными. Другие государства оказывали на Берн сильное давление, порой даже звучали замечания о том, что маленькая альпийская страна недостаточно современна. Членам правительства Швейцарии было, о чем спорить: тогдашний министр финансов Отто Штих подчеркивал, что заключать соглашение на невыгодных для Конфедерации условиях неразумно. По мнению политика, если бы его страна стала членом ЕЭП в тот момент, то превратилась бы в сателлит крупных держав. Глава министерства иностранных дел Рене Фельбер, наоборот, полагал, что даже при тогдашних обстоятельствах подписание соглашения о вступлении в ЕЭП дало бы положительные результаты.

Возвращаясь в 1991 год, добавим, что 17 июля представитель Швейцарии побывал с официальным визитом в Кабуле, Исламабаде и Пешаваре, где подчеркивал важность многостороннего диалога для урегулирования конфликта в Афганистане. После августовского путча в Москве глава швейцарского МИДа Рене Фельбер, выступая перед представителями дипкорпуса в Берне, отметил, что это событие вызвало большую обеспокоенность правительств западных стран. Он добавил, что внеочередная сессия Верховного Совета СССР пройдет 26 августа, и в связи с этим будет интересно узнать, какую позицию займет этот орган, учитывая, что власть теперь принадлежит Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП)… Перечислять события, с которыми связаны вошедшие в этот сборник документы, можно долго, но лучше самостоятельно открыть первоисточник и расширить свои знания о событиях 1991 года. Не зря ведь говорят, что, изучая прошлое, можно лучше понять настоящее.