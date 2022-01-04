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вторник, 4 января 2022 года   

1991 год в свободном доступе|1991 en accès libre

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 4. 01. 2022.

Фрагмент обложки сборника документов 1991 года. На фото – тогдашний президент Швейцарии Флавио Котти © Niklaus Spoerri/dodis.ch

С 1 января этого года подборку дипломатических документов из Федерального архива Швейцарии за 1991 год можно читать онлайн. Столкновения в Вильнюсе, распад СССР, переговоры о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП) – много важных событий произошло тридцать лет назад.

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Depuis le 1er janvier, une sélection de documents diplomatiques des Archives fédérales suisses pour 1991 peut être consultée en ligne. Les événements de Vilnius, l'effondrement de l'URSS, les négociations sur l'Espace économique européen (EEE) - de nombreux événements importants se sont produits alors.
В 1991 году Федеральному совету скучать не приходилось. После столкновений в Вильнюсе 11-13 января Швейцария выразила готовность поддержать стремившуюся к самоопределению Литву, которая, как известно, стала первой из республик СССР, объявившей независимость. Кроме того, Конфедерация заявила о готовности взять на себя роль посредника в переговорах между участниками войны в Персидском заливе. Одновременно будущее отношений самой Швейцарии с Европой казалось на тот момент весьма неопределенным, а Федеральный совет был более разобщен, чем когда-либо, пояснил в интервью телерадиокомпании RTS директор исследовательского центра Dodis Саша Зала. Сотрудники Dodis подготовили сборник документов за 1991 год, содержащий информацию, которая не оставит равнодушным любителей истории.
 
В качестве примера стоит упомянуть переговоры о вступлении Конфедерации в Европейское экономическое пространство (ЕЭП), которые казались многим швейцарским политикам унизительными. Другие государства оказывали на Берн сильное давление, порой даже звучали замечания о том, что маленькая альпийская страна недостаточно современна. Членам правительства Швейцарии было, о чем спорить: тогдашний министр финансов Отто Штих подчеркивал, что заключать соглашение на невыгодных для Конфедерации условиях неразумно. По мнению политика, если бы его страна стала членом ЕЭП в тот момент, то превратилась бы в сателлит крупных держав. Глава министерства иностранных дел Рене Фельбер, наоборот, полагал, что даже при тогдашних обстоятельствах подписание соглашения о вступлении в ЕЭП дало бы положительные результаты.
 
Забегая вперед, отметим, что 2 мая 1992 года Швейцария подписала вышеупомянутое соглашение, а вскоре после этого правительство Конфедерации подало заявку на ее вступление в Евросоюз. Вопреки стремлениям Федерального совета, на референдуме 6 декабря 1992 года народ Швейцарии сказал «нет» вступлению в ЕЭП, после чего правительство отказалось от этой идеи, а заодно и от вступления в ЕС. 
 
Возвращаясь в 1991 год, добавим, что 17 июля представитель Швейцарии побывал с официальным визитом в Кабуле, Исламабаде и Пешаваре, где подчеркивал важность многостороннего диалога для урегулирования конфликта в Афганистане. После августовского путча в Москве глава швейцарского МИДа Рене Фельбер, выступая перед представителями дипкорпуса в Берне, отметил, что это событие вызвало большую обеспокоенность правительств западных стран. Он добавил, что внеочередная сессия Верховного Совета СССР пройдет 26 августа, и в связи с этим будет интересно узнать, какую позицию займет этот орган, учитывая, что власть теперь принадлежит Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП)… Перечислять события, с которыми связаны вошедшие в этот сборник документы, можно долго, но лучше самостоятельно открыть первоисточник и расширить свои знания о событиях 1991 года. Не зря ведь говорят, что, изучая прошлое, можно лучше понять настоящее. 
 
Для справки: Dodis расшифровывается как Documents diplomatiques suisses (франц.: Швейцарские дипломатические документы), это название исследовательского института Швейцарской академии гуманитарных и социальных наук, которая финансирует его работу с 2000 года. Институт занимается фундаментальными исследованиями современной швейцарской истории. На сегодня опубликовано 15 томов, посвященных периоду с 1848 по 1945 годы, 12 томов, охватывающих 1945-1989 гг., а публикация, в которую включены документы за 1991 год, продолжает третью серию, освещающую период 1990-1999 гг. Всего в базе данных Dodis насчитывается около 33 тыс. документов. 

 

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