Швейцария + ЕС = ? |La Suisse + EC = ?

О том, что дело близилось к развязке, Наша Газета в последнее время писала неоднократно. Однако буквально до последнего момента пресловутая бабушка упорно готовила надвое: может, да, а может, и нет. Однако, когда в прошлую пятницу утром стало известно, что в Берн летит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен, сомнений не оставалось. Что и подтвердилось на совместной пресс-конференции с участием г-жи фон дер Лайен с одной стороны и федеральных советников Иньяцио Кассиса, Ги Пармелена и Беата Янса, прошедшей сразу после беседы тет-а-тет между ней и пока еще президентом Швейцарии Виолой Амхерд.