Автор: Надежда Сикорская, Берн, 23.12.2024.
На своем заседании 20 декабря 2024 года Федеральный совет с удовлетворением принял к сведению материальное завершение переговоров между Швейцарией и Европейским союзом (ЕС).|
Lors de sa séance du 20 décembre 2024, le Conseil fédéral a pris acte avec satisfaction de l’achèvement matériel des négociations entre la Suisse et l’Union européenne (UE).
О том, что дело близилось к развязке, Наша Газета в последнее время писала неоднократно. Однако буквально до последнего момента пресловутая бабушка упорно готовила надвое: может, да, а может, и нет. Однако, когда в прошлую пятницу утром стало известно, что в Берн летит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен, сомнений не оставалось. Что и подтвердилось на совместной пресс-конференции с участием г-жи фон дер Лайен с одной стороны и федеральных советников Иньяцио Кассиса, Ги Пармелена и Беата Янса, прошедшей сразу после беседы тет-а-тет между ней и пока еще президентом Швейцарии Виолой Амхерд.
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