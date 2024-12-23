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вторник, 24 декабря 2024 года   

Швейцария + ЕС = ? |La Suisse + EC = ?

Автор: , Берн, .

(DR)

На своем заседании 20 декабря 2024 года Федеральный совет с удовлетворением принял к сведению материальное завершение переговоров между Швейцарией и Европейским союзом (ЕС).

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Lors de sa séance du 20 décembre 2024, le Conseil fédéral a pris acte avec satisfaction de l’achèvement matériel des négociations entre la Suisse et l’Union européenne (UE).

О том, что дело близилось к развязке, Наша Газета в последнее время писала неоднократно. Однако буквально до последнего момента пресловутая бабушка упорно готовила надвое: может, да, а может, и нет. Однако, когда в прошлую пятницу утром стало известно, что в Берн летит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен, сомнений не оставалось. Что и подтвердилось на совместной пресс-конференции с участием г-жи фон дер Лайен с одной стороны и федеральных советников Иньяцио Кассиса, Ги Пармелена и Беата Янса, прошедшей сразу после беседы тет-а-тет между ней и пока еще президентом Швейцарии Виолой Амхерд.

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отношения Швейцарии и ЕС
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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