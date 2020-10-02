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пятница, 2 октября 2020 года   

Во Фрибурге задержаны четверо подозреваемых в терроризме

02.10.2020 - 13:39

Фото: Federico Respini, Unsplash

2 октября прокуратура Конфедерации (MPC) провела три обыска в кантоне Фрибург и задержала четырех человек.

Речь идет об уроженцах балканских стран: трех мужчинах и одной женщине. Их подозревают в нарушении статьи 2 Закона о запрете группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и связанных с ними организаций, а также в поддержке преступной организации или участии в ее деятельности. В отношении задержанных действует презумпция невиновности.

Операция проводилась в сотрудничестве с Разведывательной службой Конфедерации (SRC), Федеральным управлением полиции (fedpol) и кантональной полицией Фрибурга.

Подробнее об этом деле читайте в нашем материале, который выйдет в понедельник.

 

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