Во Фрибурге задержаны четверо подозреваемых в терроризме

2 октября прокуратура Конфедерации (MPC) провела три обыска в кантоне Фрибург и задержала четырех человек.

Речь идет об уроженцах балканских стран: трех мужчинах и одной женщине. Их подозревают в нарушении статьи 2 Закона о запрете группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и связанных с ними организаций, а также в поддержке преступной организации или участии в ее деятельности. В отношении задержанных действует презумпция невиновности.

Операция проводилась в сотрудничестве с Разведывательной службой Конфедерации (SRC), Федеральным управлением полиции (fedpol) и кантональной полицией Фрибурга.

Подробнее об этом деле читайте в нашем материале, который выйдет в понедельник.