На сегодняшний день Федеральный совет объявил о вынесении на общенациональное голосование 30 ноября 2025 года трех инициатив: «За активную Швейцарию» (об обязательной гражданской службе), «За справедливо финансируемую из налогов социальную климатическую политику» (о налоге на наследство самых обеспеченных жителей) и внесение изменений в закон о почте. Уже понятно, что самые бурные дебаты вызовет второй вопрос – ведь дело касается денег. И больших. Очень больших. Собственно, дебаты эти уже начались.