О бедных богатых замолвим слово | Et si on parlait gentiment des pauvres riches

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 09.10.2025.
Photo © Claudio Schwarz/Unsplash

Не успели отгреметь результаты референдума 28 сентября, как пора готовиться к следующему – 30 ноября. Дебаты обещают быть бурными.

Les résultats du référendum du 28 septembre n'ont pas encore eu le temps de faire leur effet qu'il est déjà temps de se préparer pour le prochain, prévu le 30 novembre. Les débats s'annoncent houleux.

На сегодняшний день Федеральный совет объявил о вынесении на общенациональное голосование 30 ноября 2025 года трех инициатив: «За активную Швейцарию» (об обязательной гражданской службе), «За справедливо финансируемую из налогов социальную климатическую политику» (о налоге на наследство самых обеспеченных жителей) и внесение изменений в закон о почте. Уже понятно, что самые бурные дебаты вызовет второй вопрос – ведь дело касается денег. И больших. Очень больших. Собственно, дебаты эти уже начались.

