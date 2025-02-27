Узок круг швейцарских миллиардеров |Cercle étroit des Suisses ultra-riches

«В Швейцарии 1% населения владеет 42% национального богатства». «В Швейцарии больше неравенства, чем в США». Такими броскими заголовками отреагировала часть швейцарской прессы на результаты исследования, которые обнародовали три его автора: Изабель Мартинес из Центра исследований бизнес-циклов при Швейцарском федеральном технологическом институте в Цюрихе (ЕТН), Флориан Шойер из Цюрихского университета и депутат Национального совета от социалистов Базеля-сельского Самира Марти. (На личном сайте этого политика указано, что она обладает степенью магистра Университета Цюриха, где изучала экономику, а на ее странице в Википедии добавлено, что до того, как занять место в парламенте в декабре 2018 года, г-жа Марти подрабатывала официанткой.) Втроем исследователи проанализировали изменения благосостояния в Швейцарии в период с 1969 по 2018 год, что стало возможным благодаря данным кантональных налоговых администраций. Кроме этого, они рассмотрели роль, которую играет ставка налога на богатство в этой тенденции, для чего изучили 40 налоговых изменений, произошедших в период с 1976 по 2015 год, и взяли в качестве контрольной группы кантоны, в которых налогообложение оставалось неизменным.