Дарить нельзя наследовать

Совсем скоро, 30 ноября, граждане Швейцарии выскажут свое мнение по поводу инициативы, выдвинутой Молодыми социалистами и получившей название «За справедливо финансируемую из налогов социальную климатическую политику» (или кратко: «За будущее»). Как уже рассказывала Наша Газета, суть состоит в том, чтобы обложить наследство для состояний, превышающих 50 миллионов франков, налогом в размере 50%. Средства предлагается направить на финансирование мер по борьбе с изменением климата.