Дарить нельзя наследовать | Donation vs succession

Автор: Заррина Салимова, Берн, 08.09.2025.
Кататься на Ferrari по горам вокруг Санкт-Морица могут позволить себе далеко не все. Фото: Ben, Unsplash

В преддверии голосования по инициативе о налоге на наследство богатые швейцарцы все чаще передают состояние следующему поколению.

À l’approche de la votation sur l’initiative sur les successions, les riches Suisses transmettent de plus en plus souvent leur fortune à la génération suivante.

Совсем скоро, 30 ноября, граждане Швейцарии выскажут свое мнение по поводу инициативы, выдвинутой Молодыми социалистами и получившей название «За справедливо финансируемую из налогов социальную климатическую политику» (или кратко: «За будущее»). Как уже рассказывала Наша Газета, суть состоит в том, чтобы обложить наследство для состояний, превышающих 50 миллионов франков, налогом в размере 50%. Средства предлагается направить на финансирование мер по борьбе с изменением климата.

