План мирного урегулирования войны в Украине обсудят в Швейцарии

Такую долгожданную и вместе с тем неожиданную новость сообщил на платформе Х в прошлое воскресенье президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Буэнос-Айресе в связи со вступлением в должность нового президента Аргентины Хавьера Милея.
После встречи с президентом Парагвая Сантьяго Пеньой, президент Украины опубликовал пост, в котором, в частности, говорилось: «Мы надеемся увидеть как можно больше стран Латинской Америки на предстоящих переговорах по формуле мира в Швейцарии в январе 2024 года».
Официальных комментариев от правительства Швейцарской Конфедерации пока не последовало, однако газеты Тages-Anzeiger уже выдвинула предположение, что переговоры пройдут на полях Давосского форума, вероятно, накануне его официального открытия, то есть 14 января.
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