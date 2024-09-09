Автор: Надежда Сикорская, Женевы, 09.09.2024.
Вероятно, в конце ноября 2024 года жителям города Кальвина предстоит голосовать по поводу повышения тарифов за проезд в общественном транспорте. Гипотетического.|
Il se peut que fin novembre 2024 les genevois seront appelés à voter sur l’augmentation des tarifs des TPG, pour l’instant hypothétique.
Наши читатели, живущие в Женеве или часто в ней бывающие, знают, что городские власти решили, кажется, сделать все, чтобы «выдавить» из города автомобилистов. Основных способа достижения этой цели три: ограничение скорости, сокращение числа парковочных мест и уничтожение автомобильных «дорожек» в пользу велосипедных. Все эти способы применяются самым активным образом.
Элементарная логика подсказывает, что, если у части населения что-то забирают, то надо как-то это компенсировать. Увы, тут правительство проявляет гораздо меньшую активность.
Наша Газета уже рассказывала о намерениях министра экономики Натали Фонтане предложить бесплатные абонементы на общественный транспорт молодым людям до 24 лет. Однако, когда дело дошло до обсуждения, Большой совет Женевы предложил добавить к льготникам и граждан старше 65 лет, и дело застопорилось. Но в итоге решение все же было принято: с 1 января 2025 года правительство возьмет на себя годовой абонемент для молодежи: любой житель кантона в возрасте от 18 до 24 лет с годовым единым определяющим доходом (ЕОД) менее 50 000 франков. ЕOД рассчитывается путем объединения доходов и имущества человека. Молодым людям в возрасте до 18 лет, проживающим в Женеве, не обязательно учиться, чтобы получить 100-процентную скидку на проездной билет Unireso. После этого возраста потребуется справка о посещении учебного заведения.
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