Москва ожидает ответа от Берна

Автор: Заррина Салимова, Берн, 7. 02. 2022.
В пятницу 4 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо президенту Швейцарии Иньяцио Кассису с просьбой разъяснить позицию Конфедерации по вопросам европейской безопасности и расширения НАТО на восток.|
Le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov a envoyé vendredi une lettre au président suisse Ignazio Cassis, lui demandant de clarifier la position de la Confédération sur la sécurité en Europe et l’élargissement de l’OTAN à l’est.
«Вам письмо» – так можно было бы назвать новую главу переговоров по урегулированию российско-украинского кризиса. Напомним, что конфликт разгорелся после того, как Россия несколько месяцев назад разместила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной. Киев и западные страны рассматривают это как признак готовящейся военной операции. Москва наличие подобных планов отрицает и, в свою очередь, утверждает, что чувствует угрозу со стороны НАТО. Россия призывает Альянс прекратить политику расширения в Восточной Европе, выступая, в частности, против вступления Украины в НАТО.
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Москва ожидает ответа от БернаВ пятницу 4 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо президенту Швейцарии Иньяцио Кассису с просьбой разъяснить позицию Конфедерации по вопросам европейской безопасности и расширения НАТО на восток.
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Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
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