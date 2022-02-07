Москва ожидает ответа от Берна |Moscou attend une réponse de Berne

«Вам письмо» – так можно было бы назвать новую главу переговоров по урегулированию российско-украинского кризиса. Напомним, что конфликт разгорелся после того, как Россия несколько месяцев назад разместила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной. Киев и западные страны рассматривают это как признак готовящейся военной операции. Москва наличие подобных планов отрицает и, в свою очередь, утверждает, что чувствует угрозу со стороны НАТО. Россия призывает Альянс прекратить политику расширения в Восточной Европе, выступая, в частности, против вступления Украины в НАТО.