Автор: Заррина Салимова, Берн, 17. 01. 2022.
Состоявшиеся на прошлой неделе переговоры о гарантиях безопасности в Европе пока не дали конкретных результатов. Значит ли это, что стороны так и не придут к компромиссу? Возможно, достигнуть прогресса в переговорах поможет Берн.|
Les discussions de la semaine dernière sur les garanties de sécurité en Europe n’ont pas donné de résultats concrets. Cela signifie-t-il que les parties ne parviendront pas à un compromis? Peut-être que Berne pourrait faire avancer la situation.
Прошлая неделя была ознаменована чередой интенсивных и напряженных переговоров между Россией и западными странами. Напомним, что опасения Запада и Киева вызывают развертывание российских войск на украинской границе и возможное российское вторжение на территорию Украины. Россия наличие таких планов отрицает, указывая, в свою очередь, на растущее присутствие НАТО у своих границ и требуя гарантий того, что постсоветские страны, в частности, Украина и Грузия, не вступят в НАТО. В течение всей недели эти вопросы обсуждались в трех разных европейских городах, но результат везде был один и тот же – желаемой реакции на свои предложения Кремль не получил.
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Пестициды в швейцарском хлебеПо результатам лабораторного анализа 28 видов хлеба из швейцарских супермаркетов Migros, Aldi, Coop и Lidl, в пяти образцах найдены вещества, которые, предположительно, нарушают работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
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