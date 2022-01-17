ОБСЕ, Швейцария и Украина |OSCE, Suisse et Ukraine

Прошлая неделя была ознаменована чередой интенсивных и напряженных переговоров между Россией и западными странами. Напомним, что опасения Запада и Киева вызывают развертывание российских войск на украинской границе и возможное российское вторжение на территорию Украины. Россия наличие таких планов отрицает, указывая, в свою очередь, на растущее присутствие НАТО у своих границ и требуя гарантий того, что постсоветские страны, в частности, Украина и Грузия, не вступят в НАТО. В течение всей недели эти вопросы обсуждались в трех разных европейских городах, но результат везде был один и тот же – желаемой реакции на свои предложения Кремль не получил.