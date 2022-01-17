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среда, 19 января 2022 года   

ОБСЕ, Швейцария и Украина|OSCE, Suisse et Ukraine

Автор: Заррина Салимова, Берн, 17. 01. 2022.

Фото: Nashagazeta.ch

Состоявшиеся на прошлой неделе переговоры о гарантиях безопасности в Европе пока не дали конкретных результатов. Значит ли это, что стороны так и не придут к компромиссу? Возможно, достигнуть прогресса в переговорах поможет Берн.

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Les discussions de la semaine dernière sur les garanties de sécurité en Europe n’ont pas donné de résultats concrets. Cela signifie-t-il que les parties ne parviendront pas à un compromis? Peut-être que Berne pourrait faire avancer la situation.

Прошлая неделя была ознаменована чередой интенсивных и напряженных переговоров между Россией и западными странами. Напомним, что опасения Запада и Киева вызывают развертывание российских войск на украинской границе и возможное российское вторжение на территорию Украины. Россия наличие таких планов отрицает, указывая, в свою очередь, на растущее присутствие НАТО у своих границ и требуя гарантий того, что постсоветские страны, в частности, Украина и Грузия, не вступят в НАТО. В течение всей недели эти вопросы обсуждались в трех разных европейских городах, но результат везде был один и тот же – желаемой реакции на свои предложения Кремль не получил.

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