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вторник, 25 января 2022 года   

Россия – США: второй раунд с тем же результатом?|Russie-USA : deuxième tour, même résultat ?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 24. 01. 2022.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров - рукопожатие. Женева, 21 января 2022 г. Скриншот, Nasha Gazeta

В прошлую пятницу в Женеве состоялась встреча между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и Госсекретарем США Энтони Блинкеном, за которой внимательно следила Наша Газета. Насколько это было возможно.

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Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le Secrétaire d’État américain Antony Blinken se sont entretenus à Genève vendredi dernier. Nasha Gazeta a suivi cette rencontre, dans la mesure de possible.

Наши интересующиеся политикой читатели помнят, конечно, что 10 января в Женеве прошли переговоры между заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря Уэнди Шерман по вопросу гарантий безопасности в Европе. Наша Газета подробно прокомментировала ту встречу и оценку ее швейцарской прессой, констатировав нулевой результат, если не считать результатом принципиальную готовность обеих сторон к продолжению диалога.

После этого мы поделились с вами соображениями швейцарских дипломатов о том, каким образом эта страна может способствовать приданию диалогу сверхдержав более конструктивного характера, используя структуру ОБСЕ, хотя Россия и не рассматривает эту организацию как основную переговорную площадку. 

Как бы то ни было, в прошлую пятницу диалог продолжился, снова в Женеве, устраивающей, видимо, всех. Уровень переговаривающихся сторон был на этот раз более высокий: министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Блинкен по дороге из Вашингтона в Женеву совершил остановку в Киеве, что логично, ведь именно скопление российских войск на украинской границе является основной точкой напряжения в настоящий момент.

Швейцарская пресса встречала гостей настороженно. Журналист Le Temps Луис Лима, специализирующийся на российской тематике, еще в пятницу утром прямо назвал встречу в Женеве «последним шансом», хоть и с вопросительным знаком, предсказав «очередное напряжение, более-менее завуалированные угрозы и наверняка взаимное непонимание». Газета The New York Times также в пятницу написала, что президент Байден «усиливает тон в своих предупреждениях России» касательно потенциального нападения на Украину. Можно предположить, что американских стратегов не обрадовало обращение президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому парламенту с предложением выработать собственную позицию по европейской безопасности. Сергей Лавров, со своей стороны, назвал президента Макрона наиболее последовательным сторонником «способности Евросоюза быть более значимым международным игроком».

Рады отметить, что с нашей, журналистской, точки зрения, второй раунд переговоров был организован гораздо лучше первого: швейцарское представительно при Европейском отделении ООН в Женеве разослало накануне всю информацию и инструкцию для виртуального присутствия на всех заключительных пресс-конференциях благодаря платформе Европейского вещательного союза, штаб-квартира которого находится в Женеве. Таким образом мы смогли посмотреть все три пресс-конференции, а также увидеть, как госсекретарь США прибывал в отели President Wilson и Intercontinental и убывал из них, а вот аналогичные записи передвижений российского министра выложены не были. (Мы хотели физически присутствовать на пресс-конференции С. В. Лаврова и направили соответствующий запрос в представительство России, отвечавшее за это мероприятие, но никакого ответа не получили.) Из двусторонней встречи президента Швейцарии Иньяцио Кассиса и Сергея Лаврова, проходившей на чужом для них обоих английском языке, нам показали всего две минуты, самую протокольную часть, но отличие в тоне, расслабленном и дружеском, не могло не броситься в глаза.

В первые моменты встречи между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном показалось, что атмосфера несколько менее напряженная, чем на встрече между Сергеем Рябковым и Уэнди Шермансравните фотографии и, как в детской игре, найдите отличия. Главы делегаций без масок, руки друг другу пожали, Сергей Лавров даже рассмеялся чему-то Но это только так показалось.

За столом переговоров Сергей Лавров и Энтони Блинкен также оставались без масок, в отличие от остальных членов обеих делегаций. По традиции, главы делегаций обратились друг другу со вступительными словами, призванными задать тон дальнейшим переговорам. Г-н Лавров начал с того, что поблагодарил госсекретаря США за сделанное по телефону предложение встретиться в Женеве, и сказал, что, как и сам Блинкен, не ждет «от этой встречи прорыва». «Мы ждем ответов на наши предложения, предложения предельно конкретные. И ожидаем таких же конкретных ответов в русле и в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости и безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны». Именно выполнение этого обязательства остается ключевым вопросом для России, в то время как западные партнеры, по ее мнению, используют лишь право свободного союза, позволяющее НАТО принимать в свои ряды всех желающих, включая Украину.

Энтони Блинкен, со своей стороны, назвал данные переговоры частью продолжающихся усилий по деэскалации напряжения и предупреждения дальнейшей агрессии России по отношению к Украине. Подчеркнув, что он говорит от имени всех партнеров и союзников США, включая Украину, г-н Блинкен заверил своего российского коллегу в общей готовности разрешить напряжение дипломатическим путем. Но при этом недвусмысленно заявил, что, «если это окажется невозможным и России продолжит агрессию против Украины», союзники готовы к «единому, быстрому и жесткому ответу». «Момент критический, и да, мы не ожидаем конкретных результатов, но мы открыты к диалогу и мирному разрешению наших разногласий», - так завершил свое вступительное слово госсекретарь США, и это все, что смогли услышать журналисты, до тех пор, пока не пришло время подключаться к пресс-конференциям по итогам переговоров, которые продолжались всего полтора часа, как и было запланировано.

Сергей Лавров встречался с прессой в отеле President Wilson, Энтони Блинкен в отеле Intercontinental. Каждая пресс-конференция длилась по полчаса и каждый из дипломатов казался доволен итогами состоявшихся переговоров. Но какого же итога можно было ожидать от встречи, от которой даже сами участники ничего не ждали? Только одного согласия на продолжение диалога, и этому уже стоит радоваться.

Несмотря на то, что, по словам Сергеем Лаврова, и у американцев, и у других «западных коллег» России со сдерживанием обещаний «плоховато», и на то, что подготовленные США ко встрече в пятницу документы российский министр назвал «не выдерживающими критического анализа», сказав, что «в большинстве случаев это чистая ложь», надежда на выход из почти тупика есть. Встречу в Женеве глава МИД России министр определил как промежуточную, а следующий конкретный этап представление американской стороной письменных ответов на российские предложения уже на следующей неделе.

Выступая на пресс-конференции, Сергей Лавров еще раз повторил, что Россия не представляет угрозы для Украины, а одной из возможных причин нынешней эскалации назвал желание Киева полностью саботировать Минские соглашения. Он выразил надежду, что «эмоции поубаватся» и диалог станет более разумным, хотя, добавил министр, «гарантий никаких нет». Русофобское меньшинство во главе со странами Прибалтики и Польшей правит бал не только в НАТО, но и в Европейском Союзе, заставляя продолжать тупиковую антироссийскую политику по всем без исключения вопросам, сказал Сергей Лавров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, поблагодарив Швейцарию за прием, повторил основные тезисы, высказанные в приветственном слове, и развил их. Он подчеркнул, в частности, что США и их союзники намерены отстаивать основные принципы, к которым относится право Украины на определение собственного будущего – «здесь торговля невозможна, совсем».

Госсекретарь заявил, что верит в возможность продолжения диалога с целью обеспечения гарантий безопасности для всех, но лишь при условии прекращения агрессии России в отношении Украины, «вот выбор, перед которым стоит Россия». В целом он назвал состоявшийся обмен мнениями полезным и подтвердил готовность представить соображения американской стороны в письменном виде на следующей неделе.

Также в отеле Intercontinental несколько часов спустя подводил итоги встречи президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис. Он выразил озабоченность ухудшающейся ситуацией на Украине и подчеркнул, что в разгар пандемии коронавируса «новый кризис обернулся бы катастрофой для Европы и для всего мира». Г-н Кассис заверил журналистов, что Швейцария готова и дальше предлагать свои добрые услуги для преодоления международных проблем, и сообщил, что в его разговоре с госсекретарем Блинкеном были затронуты также вопросы положения в Беларуси и защиты прав человека в России, в частности вопрос закрытия «Мемориала». 

Признаемся, нас удивил заголовок в Tribune de Genève, появившийся уже в прошлую пятницу вечером – «В Женеве Россия теряет терпение перед лицом Соединенных Штатов», сопровождавшийся фотографией переговорщиков, расходящихся в разные стороны. Потери терпения мы не заметили. Более объективной кажется нам публикация в Le Temps, озаглавленная «В Женеве Блинкен и Лавров не захлопнули дверь дипломатии». Жаль только, что фотографию наши коллеги выбрали не самую удачную: может создаться впечатление, что Сергей Лавров отказался пожать Энтони Блинкену руку, а ведь это не так, всего через секунду рукопожатие состоялось.

На наш взгляд, именно на не захлопнутой двери и на рукопожатии должны акцентировать внимание все те, кто искренне хотят недопущения войны.

 

 

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