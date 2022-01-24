Наши интересующиеся политикой читатели помнят, конечно, что 10 января в Женеве прошли переговоры между заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря Уэнди Шерман по вопросу гарантий безопасности в Европе. Наша Газета подробно прокомментировала ту встречу и оценку ее швейцарской прессой, констатировав нулевой результат, если не считать результатом принципиальную готовность обеих сторон к продолжению диалога.

После этого мы поделились с вами соображениями швейцарских дипломатов о том, каким образом эта страна может способствовать приданию диалогу сверхдержав более конструктивного характера, используя структуру ОБСЕ, хотя Россия и не рассматривает эту организацию как основную переговорную площадку.

Как бы то ни было, в прошлую пятницу диалог продолжился, снова в Женеве, устраивающей, видимо, всех. Уровень переговаривающихся сторон был на этот раз более высокий: министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Блинкен по дороге из Вашингтона в Женеву совершил остановку в Киеве, что логично, ведь именно скопление российских войск на украинской границе является основной точкой напряжения в настоящий момент.

Швейцарская пресса встречала гостей настороженно. Журналист Le Temps Луис Лима, специализирующийся на российской тематике, еще в пятницу утром прямо назвал встречу в Женеве «последним шансом», хоть и с вопросительным знаком, предсказав «очередное напряжение, более-менее завуалированные угрозы и наверняка взаимное непонимание». Газета The New York Times также в пятницу написала, что президент Байден «усиливает тон в своих предупреждениях России» касательно потенциального нападения на Украину. Можно предположить, что американских стратегов не обрадовало обращение президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому парламенту с предложением выработать собственную позицию по европейской безопасности. Сергей Лавров, со своей стороны, назвал президента Макрона наиболее последовательным сторонником «способности Евросоюза быть более значимым международным игроком».

Рады отметить, что с нашей, журналистской, точки зрения, второй раунд переговоров был организован гораздо лучше первого: швейцарское представительно при Европейском отделении ООН в Женеве разослало накануне всю информацию и инструкцию для виртуального присутствия на всех заключительных пресс-конференциях благодаря платформе Европейского вещательного союза, штаб-квартира которого находится в Женеве. Таким образом мы смогли посмотреть все три пресс-конференции, а также увидеть, как госсекретарь США прибывал в отели President Wilson и Intercontinental и убывал из них, а вот аналогичные записи передвижений российского министра выложены не были. (Мы хотели физически присутствовать на пресс-конференции С. В. Лаврова и направили соответствующий запрос в представительство России, отвечавшее за это мероприятие, но никакого ответа не получили.) Из двусторонней встречи президента Швейцарии Иньяцио Кассиса и Сергея Лаврова, проходившей на чужом для них обоих английском языке, нам показали всего две минуты, самую протокольную часть, но отличие в тоне, расслабленном и дружеском, не могло не броситься в глаза.

В первые моменты встречи между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном показалось, что атмосфера несколько менее напряженная, чем на встрече между Сергеем Рябковым и Уэнди Шерман – сравните фотографии и, как в детской игре, найдите отличия. Главы делегаций – без масок, руки друг другу пожали, Сергей Лавров даже рассмеялся чему-то… Но это только так показалось.

За столом переговоров Сергей Лавров и Энтони Блинкен также оставались без масок, в отличие от остальных членов обеих делегаций. По традиции, главы делегаций обратились друг другу со вступительными словами, призванными задать тон дальнейшим переговорам. Г-н Лавров начал с того, что поблагодарил госсекретаря США за сделанное по телефону предложение встретиться в Женеве, и сказал, что, как и сам Блинкен, не ждет «от этой встречи прорыва». «Мы ждем ответов на наши предложения, предложения предельно конкретные. И ожидаем таких же конкретных ответов в русле и в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости и безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны». Именно выполнение этого обязательства остается ключевым вопросом для России, в то время как западные партнеры, по ее мнению, используют лишь право свободного союза, позволяющее НАТО принимать в свои ряды всех желающих, включая Украину.

Энтони Блинкен, со своей стороны, назвал данные переговоры частью продолжающихся усилий по деэскалации напряжения и предупреждения дальнейшей агрессии России по отношению к Украине. Подчеркнув, что он говорит от имени всех партнеров и союзников США, включая Украину, г-н Блинкен заверил своего российского коллегу в общей готовности разрешить напряжение дипломатическим путем. Но при этом недвусмысленно заявил, что, «если это окажется невозможным и России продолжит агрессию против Украины», союзники готовы к «единому, быстрому и жесткому ответу». «Момент критический, и да, мы не ожидаем конкретных результатов, но мы открыты к диалогу и мирному разрешению наших разногласий», - так завершил свое вступительное слово госсекретарь США, и это все, что смогли услышать журналисты, до тех пор, пока не пришло время подключаться к пресс-конференциям по итогам переговоров, которые продолжались всего полтора часа, как и было запланировано.

Сергей Лавров встречался с прессой в отеле President Wilson, Энтони Блинкен – в отеле Intercontinental. Каждая пресс-конференция длилась по полчаса и каждый из дипломатов казался доволен итогами состоявшихся переговоров. Но какого же итога можно было ожидать от встречи, от которой даже сами участники ничего не ждали? Только одного – согласия на продолжение диалога, и этому уже стоит радоваться.

Несмотря на то, что, по словам Сергеем Лаврова, и у американцев, и у других «западных коллег» России со сдерживанием обещаний «плоховато», и на то, что подготовленные США ко встрече в пятницу документы российский министр назвал «не выдерживающими критического анализа», сказав, что «в большинстве случаев это чистая ложь», надежда на выход из почти тупика есть. Встречу в Женеве глава МИД России министр определил как промежуточную, а следующий конкретный этап – представление американской стороной письменных ответов на российские предложения уже на следующей неделе.

Выступая на пресс-конференции, Сергей Лавров еще раз повторил, что Россия не представляет угрозы для Украины, а одной из возможных причин нынешней эскалации назвал желание Киева полностью саботировать Минские соглашения. Он выразил надежду, что «эмоции поубаватся» и диалог станет более разумным, хотя, добавил министр, «гарантий никаких нет». Русофобское меньшинство во главе со странами Прибалтики и Польшей правит бал не только в НАТО, но и в Европейском Союзе, заставляя продолжать тупиковую антироссийскую политику по всем без исключения вопросам, сказал Сергей Лавров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, поблагодарив Швейцарию за прием, повторил основные тезисы, высказанные в приветственном слове, и развил их. Он подчеркнул, в частности, что США и их союзники намерены отстаивать основные принципы, к которым относится право Украины на определение собственного будущего – «здесь торговля невозможна, совсем».

Госсекретарь заявил, что верит в возможность продолжения диалога с целью обеспечения гарантий безопасности для всех, но лишь при условии прекращения агрессии России в отношении Украины, «вот выбор, перед которым стоит Россия». В целом он назвал состоявшийся обмен мнениями полезным и подтвердил готовность представить соображения американской стороны в письменном виде на следующей неделе.

Также в отеле Intercontinental несколько часов спустя подводил итоги встречи президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис. Он выразил озабоченность ухудшающейся ситуацией на Украине и подчеркнул, что в разгар пандемии коронавируса «новый кризис обернулся бы катастрофой для Европы и для всего мира». Г-н Кассис заверил журналистов, что Швейцария готова и дальше предлагать свои добрые услуги для преодоления международных проблем, и сообщил, что в его разговоре с госсекретарем Блинкеном были затронуты также вопросы положения в Беларуси и защиты прав человека в России, в частности вопрос закрытия «Мемориала».

Признаемся, нас удивил заголовок в Tribune de Genève, появившийся уже в прошлую пятницу вечером – «В Женеве Россия теряет терпение перед лицом Соединенных Штатов», сопровождавшийся фотографией переговорщиков, расходящихся в разные стороны. Потери терпения мы не заметили. Более объективной кажется нам публикация в Le Temps, озаглавленная «В Женеве Блинкен и Лавров не захлопнули дверь дипломатии». Жаль только, что фотографию наши коллеги выбрали не самую удачную: может создаться впечатление, что Сергей Лавров отказался пожать Энтони Блинкену руку, а ведь это не так, всего через секунду рукопожатие состоялось.

На наш взгляд, именно на не захлопнутой двери и на рукопожатии должны акцентировать внимание все те, кто искренне хотят недопущения войны.