В последние годы в Швейцарии, да и во многих других странах, молодежь нередко становится движущей силой политических перемен. Поколение «зумеров» прямо или косвенно обвиняет «бумеров», то есть родившихся в периоды увеличения рождаемости в середине прошлого века, в лицемерии, косности, невосприимчивости к социальным изменениям и эгоизме, требуя при разработке законопроектов учитывать мнение тех, кому по этим законам придется жить. Так было, например, во время национальной женской забастовки, когда на улицы швейцарских городов вышли студентки с плакатами «Долой патриархат» и требованиями равной оплаты труда. А тема изменения климата и вовсе стала одной из самых «горячих» именно благодаря школьникам и их регулярным климатическим маршам. Что-то похожее наблюдается сейчас в связи с так называемым «Законом о Netflix», против которого, в основном консолидидируется молодежь.

Напомним, что в ходе осенней сессии Национальный совет одобрил план правительства заставить стриминговые платформы инвестировать часть доходов в национальный аудиовизуальный сектор. Речь идет о проекте закона по защите независимого швейцарского кинопроизводства: потоковые сервисы (Netflix, Disney + и т.д.) и иностранные вещатели, такие как TF1 или M6, должны будут отчислять в этот сектор 4% от получаемого в Конфедерации дохода. Они также будут обязаны показывать 30% европейских фильмов.

Для президента молодежного крыла Либерально-радикальной партии Швейцарии Маттиаса Мюллера подобные отчисления равносильны специальному налогу. Вероятно, онлайн-сервисы просто переложат новые дополнительные расходы на потребителей, повысив цены на подписку. «Это несправедливо – особенно для молодого поколения», - считает он.

В том, что этот вопрос оказался таким важным именно для молодежи, нет ничего удивительного. Подростки и молодые люди психологически больше всего пострадали от локдаунов и карантинов, оказавшись без друзей, социальных связей и возможности куда-то выйти – двери университетов, кинотеатров, музеев и кафе были наглухо закрыты в течение многих месяцев. В этой ситуации стриминговые сервисы, аудитория которых значительно выросла за время пандемии, стали для многих спасением от одиночества.

Представители молодежных отделений Либерально-радикальной партии, Народной партии Швейцарии и Зеленой либеральной партии объединились в альянс «Нет налогу на кино» для проведения референдума против «Закона о Netflix». Инициаторы считают, что государство не может диктовать, что мы должны смотреть. Кроме того, некоторые сервисы никогда не смогут выполнить квоту в 30% европейских фильмов, которая дискриминирует производителей за пределами ЕС. В конце концов, неправильно поддерживать только европейскую и швейцарскую культуру, так как это указывает на отсутствие открытости в политике Швейцарии, подчеркивают противники закона. Наконец, по мнению авторов референдума, этот закон представляет собой атаку на экономическую свободу компаний и создает неприемлемое конкурентное преимущество, так как поддержка должна основываться на качестве фильмов, а не на том, кто и где их снял. Не говоря уже о том, что продвижение культуры является задачей государства, а Конфедерация и швейцарское общество радиовещания и телевидения SSR SRG уже поддерживают местное кино на сумму 100 миллионов франков в год.

Со своей стороны, головная организация швейцарской кино- и аудиовизуальной индустрии Cinesuisse назвала референдум «неправдоподобным и лицемерным», отмечая, что международным компаниям не нужно переводить все деньги, которые они зарабатывают здесь, за границу, а без этого закона швейцарское кино постепенно утратит свое значение на международном уровне. По словам президента Cinésuisse Матиаса Эбишера, молодежь подталкивает международные компании к получению еще большей прибыли, а признаков того, что цены на подписку будут повышаться, по его мнению, нет.

К чьим аргументам прислушаются зрители, станет известно в ближайшем будущем: у инициаторов референдума есть время до 20 января 2022 года, чтобы собрать 50 000 подписей. Не исключено, впрочем, что необходимое количество подписей будет собрано гораздо раньше.