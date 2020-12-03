Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Лугано, 3. 12. 2020.
Наша газета рассказывала о секс-скандале на телерадиокомпании RTS, в котором предположительно замешан телеведущий Дариус Рошбен. Вскоре после этого жалобы стали поступать от сотрудников телерадиокомпании RSI, а также студентов и преподавателей Лозаннской федеральной политехнической школы (EPFL).|
NashaGazeta a consacré un article au scandale sexuel à la RTS, dans lequel le présentateur de télévision Darius Rocheben serait impliqué. Peu de temps après ces événements, on voit des plaintes des employés de la RSI, ainsi que d'étudiants et d'enseignants de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
После скандала на RTS отделение профсоюза швейцарских СМИ (SSM) в Тичино создало веб-сайт, на котором сотрудники телерадиокомпании RSI, вещающей для италоязычной части Шейцарии, могут анонимно оставлять жалобы. Их уже накопилось 38, половина сообщений касаются сексуальных домогательств, а вторая половина – случаев травли и злоупотребления служебным положением, пишет газета Le Temps.
Представитель отделения SSM в Тичино отметил, что два месяца назад руководство RSI не стало бы вести с его профсоюзом переговоры по поводу таких жалоб, но после скандала на RTS ситуация изменилась. Директор телерадиокомпании RSI (со штаб-квартирой в Лугано) Маурицио Канетта подчеркнул, что его предприятие осуждает недостойное поведение и что по результатам расследования к виновникам будут применены соответствующие меры. Кроме того, планируется проведение семинаров на тему борьбы с приставаниями для сотрудников RSI, также будет контролироваться эффективность методов подачи жалоб.
В свою очередь, студенты лозаннского политеха жалуются на сексизм, домогательства и гомофобию. Студенческая ассоциация AGEpoly разместила в Instagram видео, на котором студентки рассказывают о разных эпизодах из своей жизни в EPFL, оставивших неприятные воспоминания. Также AGEpoly создала комиссию Polyquity, которая рассматривает вопросы, связанные с домогательствами.
В EPFL есть отдел по делам студентов и отдел Cellule Respect, рассматривающий жалобы на травлю и домогательства, но многие из тех, кто туда обращался, остались разочарованы. Размещая видеопризнания жертв приставаний, студенты надеются привлечь к этой проблеме внимание руководства. Представитель EPFL Коринн Фе подчеркнула, что администрация политеха поддерживает начинание студентов, добавив, что в этой области предстоит еще многое сделать.
По словам экспертов, студентки (и студенты) EPFL имеют поводы для жалоб, так как большую часть руководящих постов занимают мужчины. Некоторых парней шокируют гомофобные песни, которые исполняют участники студенческих вечеринок. Кроме того, в таком престижном политехе существует большая конкуренция как среди поступающих, так и среди студентов, способствующая проявлениям агрессии в той или иной форме, в особенности по отношению к тем, кого считают «уязвимыми»: к женщинам и представителям ЛГБТКИ-сообщества. Добавим, что от обидных реплик и приставаний страдают не только студентки, но и преподавательницы.
Впрочем, есть и хорошая новость: по распоряжению президента EPFL Мартина Веттерли в политехе создана должность вице-президента по вопросам разнообразия и устойчивости, это место предстоит занять женщине. Более того, администрация EPFL намерена следить за тем, чтобы в ближайшие пять лет 40% вакансий преподавателей открывались для женщин. Со временем это поможет изменить атмосферу в EPFL.
Разумеется, это прекрасное начинание, но если говорить о сегодняшних секс-скандалах, то невольно обращаешь внимание на то, что в таких случаях сразу оглашаются имена подозреваемых, при этом о них нередко говорят в таком тоне, будто их вина уже доказана. Все, кто следят за новостями, могут вспомнить, что так было со многими предполагаемыми агрессорами, в том числе со швейцарским дирижером Шарлем Дютуа. Наша Газета писала об этом, а также о том, что расследование в Монреале не подтвердило обвинений в адрес дирижера. Еще один вопрос, который приходит на ум: не мода ли это? Разумеется, не все подозреваемые невиновны, и с приставаниями необходимо бороться, но всегда ли используемые методы оправданы и справедливы? В эпоху социальных сетей любую новость можно представить, как неимоверно важную, но как возместить моральный ущерб тому, кто был обвинен ни за что и прочувствовал на себе негодование общественности?
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