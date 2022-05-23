Крик души Бориса Бондарева

Эту новость 23 мая сообщили разные СМИ, процитировав текст заявления российского дипломата на платформе LinkedIn. Наша Газета первой публикует его полностью, в русском переводе.

«Меня зовут Борис Бондарев, в МИДе России с 2002 года, с 2019-го до настоящего момента – советник Российского представительства при Европейском отделении ООН в Женеве.

За двадцать лет моей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за мою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, а по сути, против всего западного мира, – это не только преступление против украинского народа, но также, возможно, самое серьезное преступление против народа России: все надежды и перспективы на благополучное свободное общество в нашей стране перечеркнуты жирной буквой Z.

Те, кто затеяли эту войну, хотят лишь одного – навсегда остаться у власти, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по тоннажу и цене со всем российским флотом, наслаждаясь безграничной властью и полной безнаказанностью. Ради этого они готовы пожертвовать столькими жизнями, сколько потребуется. Тысячи россиян и украинцев уже умерли именно ради этого.

Я с сожалением признаю, что за эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в министерстве иностранных дел постоянно повышался. Однако в последние годы ситуация стала просто катастрофической. Вместо беспристрастной информации, объективного анализа и трезвых прогнозов, там пропагандистские клише в духе советских газет 1930-х годов. Была создана система, которая обманывает саму себя.

Министр Лавров – хороший пример деградации этой системы. За 18 лет он превратился из профессионала и образованного интеллектуала, которого так уважали многие мои коллеги, в человека, постоянно выдающего противоречивые заявления и угрожающего миру (включая Россию) ядерным оружием!

Сегодня министерство иностранных дел уже не о дипломатии. Оно о разжигании войны, лжи и ненависти. Оно служит интересам нескольких человек, тех самых нескольких человек, которые способствуют дальнейшей изоляции и деградации моей страны. У России больше нет союзников, и в этом некого винить, кроме ее безрассудной и непродуманной политики.

Я учился на дипломата и был дипломатом двадцать лет. Министерство стало моим домом и семьей. Но я просто не могу больше участвовать в этом кровавом, безумном и совершенно ненужном позоре».

Насколько нам известно, Борис Бондарев - первый российский дипломат, решившийся на столько смелый шаг. Последуют ли за ним коллеги?