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вторник, 24 мая 2022 года   

Крик души Бориса Бондарева|Le cri du cœur de Boris Bondarev

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 23. 05. 2022.

(DR)

Сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Бондарев подал в отставку из-за войны с Украиной.

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Le conseiller de la mission russe auprès de l’ONUG à Genève demission à cause de la guerre en Ukraine.

Эту новость 23 мая сообщили разные СМИ, процитировав текст заявления российского дипломата на платформе LinkedIn. Наша Газета первой публикует его полностью, в русском переводе.

«Меня зовут Борис Бондарев, в МИДе России с 2002 года, с 2019-го до настоящего момента советник Российского представительства при Европейском отделении ООН в Женеве.

За двадцать лет моей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за мою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, а по сути, против всего западного мира, – это не только преступление против украинского народа, но также, возможно, самое серьезное преступление против народа России: все надежды и перспективы на благополучное свободное общество в нашей стране перечеркнуты жирной буквой Z.

Те, кто затеяли эту войну, хотят лишь одного навсегда остаться у власти, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по тоннажу и цене со всем российским флотом, наслаждаясь безграничной властью и полной безнаказанностью. Ради этого они готовы пожертвовать столькими жизнями, сколько потребуется. Тысячи россиян и украинцев уже умерли именно ради этого.

Я с сожалением признаю, что за эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в министерстве иностранных дел постоянно повышался. Однако в последние годы ситуация стала просто катастрофической. Вместо беспристрастной информации, объективного анализа и трезвых прогнозов, там пропагандистские клише в духе советских газет 1930-х годов. Была создана система, которая обманывает саму себя.

Министр Лавров хороший пример деградации этой системы. За 18 лет он превратился из профессионала и образованного интеллектуала, которого так уважали многие мои коллеги, в человека, постоянно выдающего противоречивые заявления и угрожающего миру (включая Россию) ядерным оружием!

Сегодня министерство иностранных дел уже не о дипломатии. Оно о разжигании войны, лжи и ненависти. Оно служит интересам нескольких человек, тех самых нескольких человек, которые способствуют дальнейшей изоляции и деградации моей страны. У России больше нет союзников, и в этом некого винить, кроме ее безрассудной и непродуманной политики.

Я учился на дипломата и был дипломатом двадцать лет. Министерство стало моим домом и семьей. Но я просто не могу больше участвовать в этом кровавом, безумном и совершенно ненужном позоре».

Насколько нам известно, Борис Бондарев - первый российский дипломат, решившийся на столько смелый шаг. Последуют ли за ним коллеги?

 

 

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Комментарии (2)

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Сергей Петрович мая 23, 2022

У меня к данному дипломату вопрос только один : Как он относится к тем, кто гибнет под ударами артиллерии гос.структур только за то , что человек не согласен с политикой и действиями этих гос.структур? Как он относится к тем, кто, видя, что на его несогласие отвечают огнем ( а не предлагают дипломатические переговоры, чтобы мирно уладить несогласие), просто создаёт другую гос.структуру, где принимают во внимание мнение этого человека? Как следует относиться к тем, кто 8 лет пытается уничтожить не согласных огнем артиллерии, а не ведёт честные переговоры с ними ? Я бы ещё попросил этого "дипломата" дать ответ, как можно вести переговоры с людьми,которые за 8 лет показали и доказали на практике свою полную недоговороспособность ? Ну , если сей "дипломат" такого совета дать не может, то, может быть, его смогут дать читатели этой газеты?
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Алексей Носков мая 23, 2022

Это крик продажной души. Ему стыдно с 24-го февраля, но почему он только сейчас он уволился и поливает грязью МИД РФ? Совершенно ясно, что его купили, очень жаль, что в МИДе РФ работают предатели. Текст его заявления это пустое бла-бла. Лавров выдает противоречивые заявления? О каких заявлениях идёт речь? Можно пример? Лавров угрожает всему миру, включая Россию ядерным оружием? - это как? Когда это было? Он всегда говорит о том, что оно в первую очередь для защиты от НАТО, и будет использоваться в случае нападения на РФ.

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