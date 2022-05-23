Крик души Бориса Бондарева

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 23. 05. 2022.
Сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Бондарев подал в отставку из-за войны с Украиной.|
Le conseiller de la mission russe auprès de l’ONUG à Genève demission à cause de la guerre en Ukraine.
Эту новость 23 мая сообщили разные СМИ, процитировав текст заявления российского дипломата на платформе LinkedIn. Наша Газета первой публикует его полностью, в русском переводе.
«Меня зовут Борис Бондарев, в МИДе России с 2002 года, с 2019-го до настоящего момента – советник Российского представительства при Европейском отделении ООН в Женеве.
За двадцать лет моей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за мою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, а по сути, против всего западного мира, – это не только преступление против украинского народа, но также, возможно, самое серьезное преступление против народа России: все надежды и перспективы на благополучное свободное общество в нашей стране перечеркнуты жирной буквой Z.
Те, кто затеяли эту войну, хотят лишь одного – навсегда остаться у власти, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по тоннажу и цене со всем российским флотом, наслаждаясь безграничной властью и полной безнаказанностью. Ради этого они готовы пожертвовать столькими жизнями, сколько потребуется. Тысячи россиян и украинцев уже умерли именно ради этого.
Я с сожалением признаю, что за эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в министерстве иностранных дел постоянно повышался. Однако в последние годы ситуация стала просто катастрофической. Вместо беспристрастной информации, объективного анализа и трезвых прогнозов, там пропагандистские клише в духе советских газет 1930-х годов. Была создана система, которая обманывает саму себя.
Министр Лавров – хороший пример деградации этой системы. За 18 лет он превратился из профессионала и образованного интеллектуала, которого так уважали многие мои коллеги, в человека, постоянно выдающего противоречивые заявления и угрожающего миру (включая Россию) ядерным оружием!
Сегодня министерство иностранных дел уже не о дипломатии. Оно о разжигании войны, лжи и ненависти. Оно служит интересам нескольких человек, тех самых нескольких человек, которые способствуют дальнейшей изоляции и деградации моей страны. У России больше нет союзников, и в этом некого винить, кроме ее безрассудной и непродуманной политики.
Я учился на дипломата и был дипломатом двадцать лет. Министерство стало моим домом и семьей. Но я просто не могу больше участвовать в этом кровавом, безумном и совершенно ненужном позоре».
Насколько нам известно, Борис Бондарев - первый российский дипломат, решившийся на столько смелый шаг. Последуют ли за ним коллеги?
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