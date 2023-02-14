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вторник, 14 февраля 2023 года   

Кремлевская пропаганда в Швейцарии? |La propagande du Kremlin en Suisse?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 14. 02. 2023.

Фото: Michael Parulava, Unsplash

По сообщениям Tages-Anzeiger, Кремль, предположительно, платил зарубежным политикам и активистам за распространение пропаганды, в том числе в одном из швейцарских изданий.

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Selon le Tages-Anzeiger, le Kremlin aurait payé des politiciens et des activistes étrangers pour diffuser de la propagande, y compris en Suisse.

Информационная война и попытки повлиять на формирование общественного мнения начались не вчера и даже не год назад. Как выяснили журналисты-расследователи из Центра по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), близкая к российским властям лоббистская группа, вероятно, платила европейским политикам за распространение пропаганды – в этом деле оказалось замешанным и скромное швейцарское издание, на что обратила внимание газета Tages-Anzeiger.

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