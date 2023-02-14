Кремлевская пропаганда в Швейцарии? |La propagande du Kremlin en Suisse?

Информационная война и попытки повлиять на формирование общественного мнения начались не вчера и даже не год назад. Как выяснили журналисты-расследователи из Центра по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), близкая к российским властям лоббистская группа, вероятно, платила европейским политикам за распространение пропаганды – в этом деле оказалось замешанным и скромное швейцарское издание, на что обратила внимание газета Tages-Anzeiger.