Автор: Заррина Салимова, Берн, 14. 02. 2023.
По сообщениям Tages-Anzeiger, Кремль, предположительно, платил зарубежным политикам и активистам за распространение пропаганды, в том числе в одном из швейцарских изданий.|
Selon le Tages-Anzeiger, le Kremlin aurait payé des politiciens et des activistes étrangers pour diffuser de la propagande, y compris en Suisse.
Информационная война и попытки повлиять на формирование общественного мнения начались не вчера и даже не год назад. Как выяснили журналисты-расследователи из Центра по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), близкая к российским властям лоббистская группа, вероятно, платила европейским политикам за распространение пропаганды – в этом деле оказалось замешанным и скромное швейцарское издание, на что обратила внимание газета Tages-Anzeiger.
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