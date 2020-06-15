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вторник, 16 июня 2020 года   

Коронакризис угрожает миру на земле|La crise de la Covid-19 menace la paix mondiale

Автор: Заррина Салимова, Берн, 15. 06. 2020. Просмотров: 1207

Зеленым цветом выделены наиболее мирные страны, красным – наименее © Global Peace Index

Швейцария вошла в десятку наиболее мирных стран в глобальном рейтинге миролюбия (Global Peace Index). Россия заняла 154-е место из 163-х.

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La Suisse est dans le Top 10 des pays les plus paisibles de la planète, selon le classement par l’indice mondial de la paix (Global Peace Index). La Russie est à la 154ème place sur 163.

Мир становится все менее спокойным: средний глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index или GPI), рассчитываемый Институтом экономики и мира в Сиднее, снизился в девятый раз за последние двенадцать лет. К уже существующим проблемам добавилась пандемия Covid-19, серьезные социально-экономические последствия которой будут ощущаться еще долго.

Некоторые страны, например, Бразилия, Пакистан и Аргентина, сталкивались с экономическими трудностями еще до появления вируса, в том числе с высоким уровнем задолженности, и теперь им будет сложнее взять кредиты для поддержки собственной экономики, отмечают авторы исследования. Коронакризис ударил по Италии, Греции, Латвии и Польше, экономика которых и так уже была ослаблена. Великобритания не переживала столь серьезного экономического кризиса за последние 400 лет. Увереннее всего могут смотреть в будущее Австралия, Норвегия и Новая Зеландия.

Экономический спад создаст новую напряженность в отношениях между США и Китаем. Усилятся трения и в международных организациях, таких как ВОЗ, ВТО и Совет безопасности ООН. Коронакризис увеличит политическую нестабильность, негативно повлияет на международные отношения, усугубит конфликты и насилие, а также обострит борьбу за гражданские права, прогнозируют эксперты. С другой стороны, вирус может оказать позитивное влияние на войны: экономическая нестабильность и падение цен на нефть затруднят финансирование военных конфликтов.

В составленный австралийскими учеными рейтинг миролюбия вошли 163 страны, причем в 81 из них индекс GPI повысился, а в 80 – снизился. При расчете индекса миролюбия учитывались 23 показателя, включая число беженцев и перемещенных лиц в стране, масштабы терроризма, политический террор, количество сотрудников полиции на душу населения, число демонстраций с применением насилия, доля находящегося в тюрьмах населения, напряженные отношения с соседними странами, статистика убийств, расходы на вооружение, а также импорт и экспорт оружия.

Самым спокойным регионом мира оказалась Европа, а наименее мирными - Ближний Восток и Северная Африка. При этом Европа, где 65% протестов проходят мирно, остается эпицентром социального протестного движения. За последнее десятилетие число беспорядков по всему миру увеличилось на 282%, а всеобщих забастовок – на 821%, и эта тенденция будет продолжаться из-за спровоцированных карантином волны банкротств, закрытия предприятий и, следовательно, потери рабочих мест.

Рейтинг миролюбивых стран возглавила Исландия, за которой следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия и Япония. Замыкает первую десятку Швейцария. К положительным факторам авторы рейтинга отнесли тот факт, что Берн поддерживает международные операции по сохранению мира, однако страна располагает относительно многочисленной армией, по степени милитаризации находится в нижней трети рейтинга, а также активно экспортирует оружие.

Конфедерация – вместе с Норвегией, Швецией и Нидерландами – входит в десятку крупнейших стран-экспортеров оружия на душу населения в течение последних пяти лет, подчеркивается в докладе. Любопытно, что семь из десяти крупнейших экспортеров оружия – это западные демократические государства. 75% общего объема экспорта оружия приходится на США, Россию, Германию, Францию и Китай, при этом только на США – более 32%.

В целом, все «великие державы» оказались во второй половине рейтинга: Китай занял 104-е место, а США – 121-е. Исследователи объясняют это тем, что страны содержат большие армии и вовлечены в многочисленные конфликты.

Если Швейцария попала в топ-10 наиболее миролюбивых стран, то занявшая 154-е место из 163-х Россия оказалась в последней десятке. При этом Россия улучшила свой средний показатель индекса миролюбия на 1,3%, в частности, за счет сокращения числа полицейских и снижения количества убийств. Однако политическая нестабильность в России продолжает оставаться проблемой, признают авторы рейтинга, приводя в качестве примера поправки в Конституцию об «обнулении» президентских сроков. Предстоящий референдум, вероятно, окажет значительное влияние на политический климат в стране, говорится в докладе.

Армения (99-е место) и Азербайджан (120-е) вошли в пятерку стран, значительно улучшивших свое положение в рейтинге за год, в основном, благодаря стабилизации нагорно-карабахского конфликта. Кроме того, Армения имеет самый низкий уровень лишения свободы в российско-евразийском регионе, а самой миролюбивой страной этого региона стал Казахстан, в глобальном рейтинге занявший 70-е место. Молдова оказалась на 71-м месте, Кыргызстан – на 93-м, Беларусь – на 94-м, Грузия – на 95-м, Узбекистан – на 103-м, Таджикистан – на 107-м, Туркменистан – на 116-м, Украина – на 148-м.

Авторы рейтинга отмечают, что сохранение мира на планете будет зависеть от состояния окружающей среды, а прогнозы в этой области неутешительные, так как за последние четыре десятилетия число стихийных бедствий утроилось. Последствия изменения климата обострят уровень насилия, например, вместе с ростом дефицита водных ресурсов увеличилось и количество связанных с этим конфликтов. 2,26 млрд человек проживают сейчас в регионах, которые в значительной или очень значительной степени подвержены климатическим изменениям, из них 1,24 млрд человек – в наименее спокойных странах мира. К 2050 году 27% стран столкнутся с катастрофическим дефицитом воды, а 22% – с нехваткой продовольствия. Через 30 лет в результате изменения климата в странах Африки к югу от Сахары число мигрантов увеличится на 86 миллионов человек, в Южной Азии – на 40 миллионов, в Латинской Америке – на 17 миллионов.

 

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