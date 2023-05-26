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24.05.2023 - 21:49Скончалась Тина Тернер

Иностранцы Цюриха остались без права голоса |Les étrangers de Zurich restent privés du droit de vote

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 26. 05. 2023.

Фото: Claudio Schwarz, Unsplash

Большой совет самого густонаселенного кантона страны отказал не имеющим швейцарского гражданства лицам в избирательном праве на муниципальном уровне.

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Le Grand Conseil du canton le plus peuplé du pays a refusé aux citoyens non suisses le droit de vote au niveau municipal.

Политические права иностранцев остаются одной из важнейших тем в Швейцарии, учитывая значительную долю жителей, не имеющих красного паспорта с белым крестом, а также строгие правила натурализации, не позволяющие многим резидентам стать полноправными гражданами.

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