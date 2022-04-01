В современной войне информационный фронт не менее важен, чем тактика и стратегия боев на передовой. В Украине, на которую 24 февраля напала Россия, это поняли.

Правда, бойцам фронта информационного в новых реалиях все сложнее и сложнее. Украинский медиарынок фактически заморожен. Известные журналисты и редакторы преимущественно работают на волонтерских началах, приближая победу как только могут. Крепкие мужчины, когда-то искавшие сенсации и эксклюзивы, теперь идут в территориальную оборону. Увы, есть и те, кто, выполняя свой профессиональный долг, попал в плен или был ранен.

Единый марафон

Первый же день войны изменил украинский медиарынок. Главные телеканалы страны объединились, чтобы круглосуточно готовить и транслировать информационный марафон. Вчерашние конкуренты – четыре коммерческих телеканала, а также Общественное ТВ и государственный канал «Рада» – быстро нашли общий язык. Профильное издание «Детектор медиа» назвало этот проект украинской противовоздушной обороной против российских фейков. Если в первые дни у ведущих дрожал голос, лились слезы, а в эфире была масса заминок, то со временем все наладилось. Появились сильные сюжеты, аналитика, мощные экономический и международный блоки. Как пишет «Детектор медиа», основные месседжи согласовывают. Например, все каналы должны подчеркивать необходимость закрытия неба, говорить об украинских гуманитарных грузах, понятное дело, развенчивать фейки российской пропаганды и поднимать боевой дух народа. Правда, в эфире нередко звучит ненормативная лексика, что до войны просто невозможно было себе представить. Дело в том, что фраза про «русский корабль, который идет на...й» стала своеобразным слоганом украинского сопротивления.

Журналисты без работы

Большинство журналистов в Украине теперь фактически остались без работы. «В издании Новини.LiVE, основная специализация которого – киевские и региональные новости, журналистам сказали, что пока они будут без зарплаты, а работать или нет, каждый решает сам. По факту из большого коллектива оставили 12 человек. Это СММ, выпускающий, два журналиста, ведущие телеграм-каналов и частично топ-менеджеры», – рассказала нам одна из журналисток Ирина К.

На телеканале с одноименным названием – похожая ситуация. «Там выплатили, как и нам, зарплату за февраль, хотя и не полностью. Что будет потом, неясно. Руководство холдинга объясняет сложившуюся ситуацию проблемами, связанными с войной», – продолжает Ирина.

«У нас отправили в оплачиваемый отпуск дизайнеров, корректоров. Пишущих пока оставили, но как надолго, непонятно. Некоторые уволились, так как уехали за границу и там не могут наладить работу. Или не хотят», – рассказывают нам в медиахолдинге «Вести Украина». В столичном издании «Большой Киев» на работе оставили только специалистов по СММ и техперсонал. Все остальные сейчас на вольных хлебах.

Некоторые СМИ сразу же закрылись. Например, так произошло с деловым ресурсом depo.ua. «На 4 телеканале в первый день войны всем сказали: до свидания! И даже деньги не выплатили», – рассказывает нам один из уже бывших редакторов.

«Ситуация по СМИ критическая. Рекламного рынка просто нет», – пишет в Facebook главный редактор «КП в Украине» Оксана Богданова. Почти все онлайн-ресурсы не стесняются просить денег у читателей, разместив огромные объявления о том, что нуждаются в пожертвованиях. Правда, откуда деньги у обедневших украинцев?

«Мои сотрудники разбросаны от теробороны, от оккупированных территорий до Германии, Польши и Турции. Я работаю преимущественно для иностранных агентств. Начал есть, но плохо сплю. Держу в поле зрения экономику, посевную, мировые рынки», – пишет о своих военных буднях главный редактор профильного издания «Зерно» Юрий Гончаренко.

«Я работаю исключительно как волонтер. Помогаю собирать информацию, занимаюсь факт-чекингом, анализирую цифры. Я понимаю, что сейчас делаю очень важное и нужное дело, но, конечно, деньги заканчиваются, а работы «не за спасибо» пока что-то не видно», – рассказывает нам экс-главный редактор одной из известных украинских газет.

В теробороне и в плену

Крепкие мужчины меняют информационное оружие на настоящий автомат и камуфляж. «Я тут нужнее сейчас, а за информационным фронтом присмотрят мои ребята, я им полностью доверяю», – рассказывает редактор делового ресурса UBR.ua Денис Вергун.

Другие выполняют свои профессиональные обязанности на передовой. И, увы, не все складывается гладко. 13 марта под Киевом на линии фронта пропал известный фотожурналист Макс Левин, 1981 года рождения. Он поехал на своей машине фотографировать боевые действия, но с тех пор с ним нет никакой связи. Левин работает как фотокорреспондент для многих украинских и международных изданий, а его фотографии из разрушенного Ирпеня облетели весь мир.

Пропавший журналист информагентства УНИАН Дмитрий Хилюк нашелся в плену под Киевом. Его удерживают в поселке Дымер, который захвачен российскими войсками. А недавно был ранен военный корреспондент телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко. Вечером 25 марта он выполнял в Черниговской области редакционное задание – фиксировал проведение гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей в безопасную зону. «Допрыгался. Имею небольшое осколочное (ранение). Врач пообещал, что до победы заживет», – сообщил он. Кроме того, российские военные задержали запорожскую журналистку Ирину Дубченко и отвезли в оккупированный Донецк для «проведения следственных действий».

Расцвет иновещания

Впрочем, война сделала и кое-что хорошее для украинских медиа. Из-за того, что большинство западных стран запретили своим провайдерам транслировать российские пропагандистские телеканалы, на их место приходят украинские. С учетом этого три крупнейших медиагруппы на базе UATV (украинское иновещание) запустили совместный русскоязычный телепроект FreeДом. А в некоторых странах готовы включать англоязычные версии украинских каналов и даже украиноязычные. Ведь более 4 млн украинцев уже стали беженцами, и теперь, находясь за границей, они нуждаются в голосе своей родины.

Об авторе: Оксана Омельченко – журналист с двадцатилетнем стажем, из которых десять – на руководящих должностях в ведущих СМИ Украины. До октября 2021 г. она была главным редактором газеты «Вести».