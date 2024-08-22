Автор: Надежда Сикорская, Берн, 22.08.2024.
Миграционный кризис, охвативший весь мир, не обошел стороной и Швейцарию, даже если здесь он принимает более сдержанные формы.
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La crise migratoire mondiale n’épargne pas la Suisse, même si ici elle est moins visible.
Нашим читателям не надо объяснять, что такое защитный статус S, который с 12 марта 2022 года Швейцария предоставила беженцам с Украины, недавно продлив режим его действия до марта 2025 года. На 31 июля этим статусом пользовалось более 66 тысяч человек, а в 26 000 случаях его действие истекло.
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