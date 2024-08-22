Еще раз о миграции |Sur la migration, encore une fois

Нашим читателям не надо объяснять, что такое защитный статус S, который с 12 марта 2022 года Швейцария предоставила беженцам с Украины, недавно продлив режим его действия до марта 2025 года. На 31 июля этим статусом пользовалось более 66 тысяч человек, а в 26 000 случаях его действие истекло.