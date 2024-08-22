Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 22 августа 2024 года   

Еще раз о миграции |Sur la migration, encore une fois

Автор: , Берн, .

Шеврий, Федеральный центр для лиц, ищущих убежища (CFA)(DR)

Миграционный кризис, охвативший весь мир, не обошел стороной и Швейцарию, даже если здесь он принимает более сдержанные формы.

 

|

La crise migratoire mondiale n’épargne pas la Suisse, même si ici elle est moins visible.

Нашим читателям не надо объяснять, что такое защитный статус S, который с 12 марта 2022 года Швейцария предоставила беженцам с Украины, недавно продлив режим его действия до марта 2025 года. На 31 июля этим статусом пользовалось более 66 тысяч человек, а в 26 000 случаях его действие истекло.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
миграционная политика Швейцарии
украинские беженцы в швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
Статьи по теме: 
Швейцария сближается со своими партнерами
Швейцария прикрывает границы
Новый миграционный пакт ЕС: последствия для Швейцарии
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.17
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 107.24

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Где находятся самые дорогие частные школы мира?

Ответ очевиден: конечно, у нас, в Швейцарии!

Всего просмотров: 801

Боль и красота жизни глазами Хаима Сутина

Сегодня в Бернском художественном музее открывается большая ретроспектива одного из самых ярких представителей «Парижской школы».

Всего просмотров: 646

Мгновенные платежи в Швейцарии

 С сегодняшнего дня первые швейцарские банки начнут внедрять новый вид денежных переводов.

Всего просмотров: 638
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

9 мая - общий День Победы

 Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 10,235

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 13,371

Швейцарские активы Сулеймана Керимова

 По информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.

Всего просмотров: 762
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top