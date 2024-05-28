Автор: Заррина Салимова, Берн, 28.05.2024.
Какие пункты европейской реформы в сфере миграции и убежища будут обязательными для Берна?|
Quels aspects de la réforme européenne sur l’immigration et l’asile concerneront Berne?
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