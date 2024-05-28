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вторник, 28 мая 2024 года   

Новый миграционный пакт ЕС: последствия для Швейцарии |Le nouveau pacte migratoire de l’UE et ses conséquences pour la Suisse

Автор: , Берн, .

Швейцарско-немецкая граница в Базеле. Фото: Nashagazeta.ch

Какие пункты европейской реформы в сфере миграции и убежища будут обязательными для Берна?

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Quels aspects de la réforme européenne sur l’immigration et l’asile concerneront Berne?

В середине мая государства-члены Европейского союза утвердили реформу миграционной политики, которая будет применяться с 2026 года. Речь идет о пакете из десяти законодательных актов, призванных ужесточить иммиграционный контроль, улучшить координацию между странами и сократить нелегальную миграцию.

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иммиграционная политика швейцарии
получение убежища в швейцарии
беженцы в Швейцарии
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