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среда, 5 июня 2024 года   

Швейцария прикрывает границы |La Suisse entreferme ses frontières

Автор: , Берн, .

Так выглядит большинство границ между Швейцарией и Францией (DR)

В течение богатого событиями лета на границах страны участятся проверки – правда, не на всех и не всегда. А тогда какой смысл?

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Durant cet été, riche d’événements, le contrôle par les gardes-frontières seront renforcés, mais pas par tout et pas tout le temps. Alors, quel est le sens de cette mesure ?

Время, в которое мы с вами живем, такое, что любое крупное мероприятие – политическое, спортивное или культурное – это не только радость для его участников, но и все большая головная боль для устроителей, обязанных обеспечивать максимальную безопасность. Этим летом крупнейшие спортивные соревнования пройдут в соседних со Швейцарией странах: Олимпийские игры во Франции и Чемпионат Европы по футболу среди мужчин — Евро-2024 в Германии.

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политика безопасности Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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