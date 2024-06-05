Автор: Надежда Сикорская, Берн, 05.06.2024.
В течение богатого событиями лета на границах страны участятся проверки – правда, не на всех и не всегда. А тогда какой смысл?|
Durant cet été, riche d’événements, le contrôle par les gardes-frontières seront renforcés, mais pas par tout et pas tout le temps. Alors, quel est le sens de cette mesure ?
Время, в которое мы с вами живем, такое, что любое крупное мероприятие – политическое, спортивное или культурное – это не только радость для его участников, но и все большая головная боль для устроителей, обязанных обеспечивать максимальную безопасность. Этим летом крупнейшие спортивные соревнования пройдут в соседних со Швейцарией странах: Олимпийские игры во Франции и Чемпионат Европы по футболу среди мужчин — Евро-2024 в Германии.
К нам едет цирк!По случаю 25-летия компании JTI и благодаря ее поддержке в Швейцарию впервые приедет японская цирковая труппа Cirquework, на выступления которой можно попасть бесплатно. Но только 14 июня!
Про литейную мастерскую, робота-библиотекаря, стальные скульптуры и советские заборыВ сегодняшней публикации из цикла «Архитектура Швейцарии» мы совершим виртуальное путешествие в Санкт-Галлен, до которого добираемся не часто.
Где в Швейцарии можно полюбоваться римской мозаикой?Тесей, Улисс, лабиринт Минотавра, Марс, Венера и другие божества – удивительной красоты мозаичные полы в Орбе хранят античные тайны на протяжении уже почти 1900 лет.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
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