Швейцария прикрывает границы |La Suisse entreferme ses frontières

Время, в которое мы с вами живем, такое, что любое крупное мероприятие – политическое, спортивное или культурное – это не только радость для его участников, но и все большая головная боль для устроителей, обязанных обеспечивать максимальную безопасность. Этим летом крупнейшие спортивные соревнования пройдут в соседних со Швейцарией странах: Олимпийские игры во Франции и Чемпионат Европы по футболу среди мужчин — Евро-2024 в Германии.