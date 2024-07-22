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вторник, 23 июля 2024 года   

Швейцария сближается со своими партнерами |La Suisse s’approche de ses partenaires

Автор: , Берн-Женева, .

Если участие в финансировании Шенгенских границ большинство наверняка сочтет оправданным, то открытие в Женеве офиса НАТО точно вызовет вопросы.

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Tandis que le soutient financier de la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen sera considéré par la plupart comme logique, l’ouverture prochaine, à Genève, du bureau de l’OTAN pose des questions.

Совсем недавно мы рассказывали вам о том, как сами швейцарцы оценивают грозящие им опасности, и называли главные среди них: радикализация, джихадисты, война в Украине, шпионаж.
 
Согласитесь, все эти угрозы так или иначе связаны с защитой границ, в том числе, не приведи Бог, и с оружием в руках. Всячески избегая вступления в политические (ЕС) и военные (НАТО) альянсы, Швейцария, нейтралитет которой все чаще ставится под вопрос, тем не менее входит в Шенгенское пространство, границы которого как бы расширяют ее собственные. А значит их защита касается и ее.
 
На днях стало известно, что с 1 августа этого года Швейцария примет участие в финансировании защиты границ Шенгенского пространства, а также управления пограничными пунктами и визовой политикой – в период с 2021 по 2027 год ее вклад составит 300 млн франков. Сообщив эту новость, Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) напомнил, что в связи с протяженностью наземных и морских границ Шенгена, а также с присутствием на территории пространства крупных международных аэропортов, финансовая нагрузка возрастает.
 
Глава Федерального департамента юстиции и полиции Беат Янс, выступая в парламентских прениях уточнил это общее заявление с помощью нескольких цифр. Так, он напомнил, что Шенгенское пространство – это более 8000 км наземных границ и 43000 км – морских. При этом финансовая нагрузка распространяется между участниками неравномерно: Швейцария до сих пор пользовалась мерами, принятыми другими государствами, оказавшимися на первой линии миграционных потоком извне. При этом усиление всей пограничной системы Шенгена и сотрудничество с организацией Frontex, о деятельности которой Наша Газета не раз писала, позволит сократить число нелегальных проникновений и на территорию Швейцарии. Но соглашение уже подписано, назад пути нет.

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Швейцария и НАТО
Шенгенское пространство
Международная Женева
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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