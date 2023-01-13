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13.01.2023 - 10:34Скончался Рафик Нишанов

Кто приедет в Давос?|Qui vient à Davos ?

Автор: Заррина Салимова, Давос, 13. 01. 2023.

Фото: WEF

Темой 53-го выпуска Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 16 по 20 января, станет «Сотрудничество в раздробленном мире».

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La 53e édition du Forum économique mondial (WEF), qui se tiendra du 16 au 20 janvier, aura pour thème «La coopération dans un monde fragmenté».

Впервые после пандемии Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет в обычном режиме. Напомним, что в прошлом году ежегодную встречу мировых лидеров пришлось перенести с января на май из-за санитарных ограничений, а в течение двух предыдущих лет Форум либо отменялся, либо проходил в урезанном онлайн-формате.

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