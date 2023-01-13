Кто приедет в Давос? |Qui vient à Davos ?

Впервые после пандемии Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет в обычном режиме. Напомним, что в прошлом году ежегодную встречу мировых лидеров пришлось перенести с января на май из-за санитарных ограничений, а в течение двух предыдущих лет Форум либо отменялся, либо проходил в урезанном онлайн-формате.