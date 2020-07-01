Женевский автосалон продается

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 1. 07. 2020. Просмотров: 633
О таком решении сообщил вчера на пресс-конференции президент фонда Женевского международного автошоу (ЖМА) Морис Турреттини.|
Une telle décision a été annoncé hier lors d’une conférence de presse par Maurice Turrettini, Président du Conseil de la Fondation du Salon International de l’Automobile de Genève (GIMS).
В течение многих лет Наша Газета следила за одним из главных событий швейцарской зимы – всемирно известным Женевским автосалоном, или мотошоу, вместе с вами любуясь роскошными автомобильными новинками. Смутный 2020-й не стал исключением: в середине февраля мы поделились с вами намерением руководства мероприятие не отменять, а когда, по понятным причинам, оно все же отменилось, представили вам объявленных в режиме онлайн победителей конкурса «Автомобиль года».
Позже выяснилось, что и в 2021 году салон не состоится – мы ждали комментариев к короткому анонсу и не дождались. Зато дождались вчерашней пресс-конференции, после которой будущее автосалона приобрело новые, неожиданные очертания.
Если совсем коротко, то новости три. Первая: в 2021 году шоу тоже не будет. Вторая: от кредита, предложенного кантоном Женева, Фонд автосалона отказался. Третья: продажа ЖМА Palexpo представляется лучшим выходом из положения.
Теперь подробнее.
В связи с тяжелыми финансовыми последствиями принятого Федеральным советом решения отменить ЖМА в 2020 году из-за пандемии коронавируса, Фонду автосалона пришлось принять несколько важных решений, касающихся его будущего. Для начала – отменить и следующий салон, в 2021-м, в силу причин, представляющихся организаторам «очевидными»: автомобильная индустрия переживает тяжелейший кризис, экспонентам нужно время, чтобы вновь инвестировать в свое участие в выставке. Кроме того, пока нет уверенности в том, что к весне 2021 года санитарная ситуация позволит организацию мероприятия с 600 тысячами посетителей и 10 тысячами журналистов.
Очевидно, что устроители автосалона разочарованы поведением женевских властей, да и не скрывают этого. «Уже в марте 2020 мы обратились к правительству города и кантона с предложением увеличить капитал Palexpo, чтобы дать им возможность возместить убытки участников, собиравшихся приехать в этом году в Женеву и уже понесших расходы. Но Пьер Моде ответил «No way». Вторым предложенным нами выходом было поделить убытки на троих – по 5 млн с auto-suisse в качестве дара, Palexpo и государства. Такое решение казалось нам разумным, но и оно было отвергнуто», – поделился с журналистами Франсуа Лауна, вице-президент Совета фонда GIMS и президент auto-suisse, ассоциации импортеров автомобилей.
В результате наилучшим выходом из положения стала продажа GIMS выставочному комплексу Palexpo SA, способному обеспечить его сохранение и регулярное проведение в будущем. «Мы уже начали обсуждать стоимость сделки, обратившись к компании PwC с просьбой оценить автосалон, – сообщил г-н Турреттини. – Пока речь идет о 15 миллионах».
Согласитесь, эта цифра не шокирует, если учесть, что находящийся под угрозой закрытия ArtBasel был оценен в 500 млн, что доходы от GIMS составляют треть прибыли Palexpo SA, а кантону Женева это крупнейшее в Швейцарии публичное мероприятие приносит ежегодно около 200 миллионов. Признаемся, нам не понятно, почему руководители кантона и города не проявили большего интереса к спасению такого ценного, во всех смыслах этого слова, «завлекунчика», даже учитывая нынешнее сложное положение - кантон заявил о потерях в размере миллиарда франков. Но пути властей, как известно, неисповедимы, и не исключено, что разыгрывается какая-то другая партия, зрителю невидимая: уже была упомянута как возможность дать фонду, управляющему автосалоном, разориться и выкупить его за один символический франк, так и вообще поставить крест на ЖМА и проводить вместо этого "салон мобильности", авторскими правами не защищенный.
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