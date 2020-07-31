Швейцарская служба метеорологии MétéoSuisse выпустила предупреждение о волне жары для части территории страны (третья степень опасности из четырех возможных). Так, на равнинной местности на юге Альп пик жары придется на период с полудня пятницы до вечера субботы, при этом максимальная температура достигнет 34-36°C при относительной влажности воздуха 35-45%. В ночное время минимальная температура воздуха будет колебаться в пределах от 20 до 23°C, возможно, даже выше в центре городов. По прогнозам метеорологов, во второй половине дня в воскресенье придут более прохладные воздушные массы и будет усиливаться грозовая активность.

В регионе Женевского озера и Вале волна жары будет более интенсивной: в пятницу и субботу столбик термометра поднимется до 36-38°C, а ночью температура не опустится ниже 18-22°C. Жаркая погода продержится до вечера субботы и должна закончиться с приходом грозы.

Очень теплый воздух субтропического происхождения распространился по всей стране: в немецкоязычной части Швейцарии также будет очень жарко, особенно в пятницу и субботу, когда температура поднимется выше 30°C

Жаркая погода может влиять на здоровье, снижать физические способности, уменьшать работоспособность, напоминает MétéoSuisse. В группе риска находятся люди пожилого возраста, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины и маленькие дети – они требуют повышенного внимания и заботы.

Эксперты рекомендуют избегать физических нагрузок в самую жаркую часть дня, перейти на легкую диету и есть холодную и освежающую пищу, компенсировать потерю соли во время и после занятий спортом, оставаться в тени, носить светлую и легкую одежду . В такую погоду нужно пить не менее 1,5 литров воды в день. Помните, что холодная вода и сладкие напитки – не самое лучшее средство для утоления жажды. Не забывайте защищаться от солнечных лучей и проверять УФ-индекс – показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения. Чем больше его значение, тем выше потенциальная опасность для кожи и глаз человека.

При появлении таких симптомов, как учащенный пульс, слабость, головная боль, спутанность сознания, головокружение, тошнота или диарея, необходимо прилечь в прохладном месте. Если человек, которому стало плохо от жары, находится в сознании, ему нужно дать воды. Следует обратиться за медицинской помощью, если эти меры не приводят к улучшению состояния.

Власти напоминают, что сухая погода и высокие температуры повышают риск лесных пожаров. В связи с этим многие кантоны ввели ограничительные меры. Так, в кантоне Юра действует запрет на гриль и фейерверки в лесу, на лесных пастбищах и в их окрестностях. Запрещено разводить огонь в лесу и в 50 метрах от лесных массивов в Бернской Юре и южном предгорье Юры. Похожие правила действуют в Тичино и в некоторых областях Граубюндена, а также в Ааргау, Базеле-городском и Базеле-сельском. Фейерверки в честь 1 августа разрешено проводить на расстоянии не менее 200 метров от леса. Частичный запрет на разведение огня введен и в Женеве.