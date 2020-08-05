То, что коронавирус – это зло, обсуждению не подлежит. Но надо ли сохранить память о нем или, наоборот, забыть, как о страшном сне, как только появится такая возможность? Здравый смысл подсказывает сначала победить дракона – информация об отказе Швейцарии от проведения испытаний вакцины не оставила равнодушными наших читателей, - а уж потом вить лавровые венки. Оказывается, не всем такая логика представляется железной: руководство кантона Невшатель уже несколько месяцев уговаривает вверенные ему коммуны создавать «места памяти в форме деревьев или скамеек», чтобы людям было, где встречаться и вспоминать борьбу с коронавирусом и его жертв.



По распространенной агентством Arcinfo, а за ним и RTS информации, все началось еще 29 апреля, то есть в самый разгар санитарного кризиса. В тот день Госсовет направил письма в каждую из 31 коммун кантона, сообщая, что подготовил почву для официального заказа двум местным творцам одного музыкального и одного литературного произведения для последующего использования коммунами на их коммунальное усмотрение, но прежде всего в местах сбора населения. Предполагалось реализовать проекты к августу или сентябрю, «к моменту, когда, по нашим предположениям, произойдет выход из кризиса», говорилось в письме. Ну, человек, как говорится, предполагает, будь он даже членом госсовета швейцарского кантона, а уж кто там располагает…

Коммуны отреагировали по-разному. Некоторые прямо назвали инициативу кантонального руководства бегом впереди паровоза. «Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с вирусом, и не считаем возможным участвовать в этой инициативе раньше 2021 года, - заявила, например, Виолен Блетри де Монмоллен, отвечающая в городе Невшатель за управление кризисной ситуацией, связанной с Covid-19. – Мы не хотим ни мемориала, ни памятника мертвым, но скорее готовы создать в городе место для публичных сборищ», ведь важно помнить о проявленной гражданами солидарности.



В Ля Шо-де-Фоне готовы рассмотреть идею продвижения таким образом современных произведений искусства, без всяких «поминальных мест».



Ассоциация горных коммун отреагировала более критически, задав сакраментальный вопрос, а справедливо ли чествовать лишь жертв коронавируса и не «других». Каких других, не уточнялось, но можно предположить, например, жертв снежных заносов или дорожных происшествий. А тогда инициатива перерастает в политический вопрос, где поспешные решения ни к чему.



Никто и не спешит. Пока что ни одна коммуна не дала формального ответа на предложение, что заставило авторов инициативы усомниться в ее жизнеспособности и задуматься о целесообразности повременить с форсированием. Впрочем, президент Конфедерации Симонетта Соммаруга уже посадила дерево около BernExpo в начале прошлой парламентской сессии, напоминают невшательские политики. Чем же мы мол хуже?



Местная интеллигенция заняла умеренную позицию. Директор Этнографического музея Невшателя назвал инициативу «вызывающей удивление, но интересной для этнологов», поскольку она позволила бы проследить, как формируется политика, связанная с сохранением памяти, вопрос сегодня актуальный.



А что думаете вы, дорогие читатели?