Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 3 сентября 2020 года   

Как работать из дома в наше нелегкое время?|Travail à distance pendant cette période difficile

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн-Лугано-Невшатель, 3. 09. 2020. Просмотров: 261

© nashagazeta.ch

Несколько советов тем, кто в период пандемии пробуют себя в роли удаленных сотрудников или фрилансеров и не уверены, как добиться результата в новой обстановке.|
Quelques conseils à ceux qui durant la pandémie commencent à travailler à distance, mais ne sont pas sûrs comment obtenir des résultats dans la nouvelle situation.

Что вас ждет

Если вы никогда не работали из дома и сейчас по каким-то причинам перешли на такой режим, то поначалу может показаться, что земля уходит из-под ног и при этом не за что ухватиться руками. Коллеги могут завидовать, что вы все время находитесь в кругу семьи и, вероятно, ничего не делаете. Дети думают, что раз вы дома, то будете весь день с ними играть. В общении с начальством может возникнуть непонимание. Зная, что вы работаете из дома, вам могут в любой момент звонить родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, друзья и т.д. За вашей спиной все время стоит призрак домашних дел, напоминая о том, что можно отвлечься, чтобы вымыть окна, повесить занавески, испечь пирог и т.п.

Как с этим справиться

В случае, если коллеги перестали воспринимать вас всерьез, придется заново заслужить их доверие и уважение. Когда они не понимают вас в чате, нужно созвониться: слыша голос друг друга, лучше понимаешь интонации и значение, которое человек вкладывает в свои слова. Кроме того, при дистанционной работе следует чаще говорить сотрудникам о том, как вы цените их профессионализм, поддерживая приятную рабочую атмосферу.

Общаясь с начальством по электронной почте или в мессенджерах, необходимо писать кратко, передавая суть ваших предложений. Родным и близким следует объяснить, что удаленная работа – не отпуск и не каникулы, а порой еще более напряженный труд, чем в офисе. В течение дня нужно делать перерывы, но не на просмотр фильмов или партию в шахматы, а переключаясь на активный отдых – зарядку, велосипед, пробежку. В середине дня лучше всего прогуляться в парке. Если у вас есть собака, то она уж точно порадуется изменениям в вашей жизни – прогулки ей обеспечены, а вы сможете прекрасно расслабиться в обществе четвероногого друга.

Когда появляется несколько свободных минут, потратьте их на то, чтобы построить с детьми башню из конструктора, нарисовать рыцаря или принцессу, прочесть страницу из любимой книжки… Дети не должны запоминать вас вечно занятым, им важно понимать, что вы придете на помощь в любой момент.

Рабочее место

Необходимо выделить под рабочий кабинет отдельную комнату, в которой вы сможете закрыться на время важного совещания, чтобы дети не вбежали в самый ответственный момент. Вам понадобится самое удобное кресло, которое вы можете себе позволить, так как оно повысит результативность вашей работы и поможет избежать болей в спине. Есть и другие решения – кто-то трудится стоя, размещая ноутбук на специальной подставке, кто-то сидит за столом на гимнастическом мяче. Выбирайте то, что удобно вам.

Режим работы

Нормальная длительность рабочего дня – 8 часов, и с переходом на удаленное сотрудничество она не должна увеличиваться до суток. В вашей компании могут быть коллеги, которые работают допоздна, нужно донести до них, что у вас есть и личная жизнь, поэтому во внеурочное время вы отвечаете лишь на срочные вопросы, а остальные оставляете на следующий день.

Как одеваться?

Как угодно, но выбранную одежду – например, бриджи и майку – лучше носить именно в рабочее время, а в конце дня снимать, тем самым сбрасывая и груз должностных обязанностей и переключаясь на дом и семью.

Побочные эффекты

- со временем можно заметить, что ваш мир сократился до рабочего стола;
- некоторые удаленные сотрудники теряют навыки общения и переговоров от того, что практически не видят коллег;
- у кого-то постепенно пропадает желание посидеть в кафе, отправиться в путешествие или даже заглянуть к друзьям в гости.

Список каждый может продолжить сам, но, чтобы такого неприятного перечня вообще не было, следует придумать причины, по которым придется выходить из дома и получать новые впечатления. Например, по понедельникам ходить на курсы иностранного языка, по средам – в бассейн, по пятницам – в кино, периодически приглашать к себе гостей (заодно те, кто не любят убираться, волей-неволей приведут квартиру в порядок).

Плодотворной вам работы и прекрасного отдыха!

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 80.87
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: новые правила въезда для транзитных пассажиров

 Пассажиры, прибывающие из входящих в «зону риска» регионов, больше не могут въезжать в Швейцарию транзитом через другую страну. Государственный секретариат по миграции (SEM) изменил правила, поскольку действующие ограничения на въезд часто обходились.

Всего просмотров: 2,541

Швейцария готовится к природным сюрпризам

 19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.

Всего просмотров: 1,255

Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?

 Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.

Всего просмотров: 1,218
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Новая эра в мониторинге аллергенов

 Швейцарская метеослужба MétéoSuisse приступила к реализации автоматической сети измерения пыльцы в режиме реального времени. Эти данные будут способствовать улучшению качества жизни страдающих от аллергии людей, к которым относятся более 20% населения Швейцарии.

Всего просмотров: 579

Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?

 Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.

Всего просмотров: 1,218

Швейцария готовится к природным сюрпризам

 19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.

Всего просмотров: 1,255
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top