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среда, 10 февраля 2021 года   

Солтан Ачилова : «Мне уже ничего не страшно» |Soltan Achilova : « Je n’ai plus peur de rien »

Автор: Надежда Сикорская, Женева-Ашхабад, 10. 02. 2021.

Солтан Ачилова за работой (DR)

Завтра в Женеве в онлайн формате пройдет церемония награждения лауреатов премии Мартина Энналса 2021. Мы были рады узнать, что среди трех финалистов значится наша коллега из Туркменистана, и поспешили с ней связаться.

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Demain à Genève le 2021 Martin Ennals Award sera décerné aux trois finalistes dont notre collègue de Turkménistan qui nous avons réussi à contacter.

Мартин Энналс (1927 –1991) был британским правозащитником, с 1968 по 1980 годы возглавлявшим Amnesty International. Именно в тот период эта международная организация была удостоена Нобелевской премии мира, Премии Эразма и Премии ООН в области защиты прав человека.

Начиная с 1993 года международной Премии для правозащитников имени Мартина Энналса ежегодно удостаиваются правозащитники и активисты со всего мира, которые демонстрируют исключительное мужество и приверженность делу защиты прав человека, часто рискуя собственной жизнью. В 2021 году жюри номинировало трех правозащитников, вынужденных вести свою деятельность в условиях авторитарных политических режимов. В Туркменистане, одной из самых закрытых стран мира, журналистка Солтан Ачилова освещает нарушения прав человека в своих фоторепортажах. Люджейн аль-Хазлюль из Саудовской Аравии, отбывающая тюремное заключение, является ведущей активисткой движения за права женщин и сторонником гендерного равенства. До обвинительного приговора и тюремного заключения китайский адвокат Ю Веншенг занимался делами в области нарушений прав человека и оказанием юридической помощи правозащитникам. «Все финалисты отличаются исключительным мужеством и глубокой приверженностью вопросам, которые они отстаивают, несмотря на многочисленные попытки властей заcтавить их замолчать», отмечается в официальном коммюнике.

Увидев имя Солтан Ачиловой, мы, разумеется, сразу захотели с ней пообщаться. К сожалению, из соображений безопасности прямой разговор не состоялся, связь была лишь по мэйлу, да и то при посредничестве сотрудников Фонда Мартина Энналса. Но главное – был контакт, и мы с радостью делимся с вами нашей перепиской.

Наша Газета: Уважаемая коллега, дорогая Солтан! Прежде всего, от всей души поздравляем Вас с выходом в финал международной премии для правозащитников Мартина Энналса – всегда лучше, когда наша работа признается при жизни, правда?

Солтан Ачилова: БОЛЬШОЕ СПАСИБО за поздравление!! Да, Фонд Мартина Энналса оценил мой труд по достоинству, за что я от всей души благодарю руководителей Фонда.

Прочитав о Вашем успехе, я, признаюсь, представила себе молодую женщину в джинсах и кроссовках, вооруженную фотокамерой. А потом узнала, что в 2019 году Вы отметили 70-летие. Невероятно! Откуда берутся силы, энергия, бесстрашие? Что Вами движет?

Мне дает силы любовь к моей работе – журналистике, и то, что я работаю с людьми, чьи права нарушены, работаю ради их блага.

Не могли бы Вы рассказать немного о себе – где росли, учились? Как пришли в фотожурналистику?

Я родилась 1 октября 1949 года в Туркменистане, в Марыйской области, в районе Иолотань, в селе Байрач. Отец был учителем начальных классов, мать - домохозяйкой. В 1956 году пошла в первый класс средней школы № 3 Иолотанского района.
Закончив 8-й класс, в 1964 году поступала в торгово-кооперативный техникум в Ашхабаде и закончила его в 1967-м, получив среднее специальное образование по специальности бухгалтер. С 1967 по 1994 годы работала по специальности бухгалтер-экономист в отрасли торговли. Была замужем, мой муж, врач-стоматолог, умер в 1999 году от цирроза печении. У нас с ним было пятеро детей – четыре сына и дочь, один из сыновей умер в 2010 году. В 1984 оду из Иолотани мы переехали в Ашхабад и по сей день проживаем в столице.

После переезда в Ашхабад, в 1992 году, мы получили от государства два земельных участка для индивидуального строительства. Однако по окончании строительства наши дома были в 2006 году снесены без каких-либо компенсаций. Не получив положительных ответов на ходатайства о компенсации от правоохранительных органов, я решила обращаться к властям через эфир Радио Свобода и два раза выступала там в надежде, что будет мой голос услышан. Увы, этого не произошло. Тогда я начала изучать журналистику и с августа 2007 года стала сотрудничать с Туркменской службой Радио Свобода и параллельно с сайтом «Хроника Туркменистана». 20 сентября 2018 года мое сотрудничество с Радио Свобода прекратилось, а с сайтом «Хроника Туркменистана» я сотрудничаю по сей день.



Во всем мире журналисты подвергаются сегодня риску, но в Туркменистане, который считается одним из самых закрытых обществ, этот риск, вероятно, и более реален, и более высок. С какими препятствиями довелось столкнуться лично Вам?

За сотрудничество с зарубежными СМИ я постоянно подвергалась преследованиям, угрозам со стороны спецслужб Туркменистана, чинившим мне различные препятствия. Оказывалось давление на членов моей семьи, дети и я сама были многие годы невыездными из страны, из-за чего моя дочь не смогла получить высшее образование за границей. Мой сын Мухамметмурад 1974 года рождения от отчаяния покончил с собой, когда власти уничтожили его бизнес и не давали уехать из страны. Все эти годы не давали мне аккредитации, отбирали технику, когда я снимала очереди за продуктами в магазинах. Постоянные слежки, а были и нападения. Моему сыну-инвалиду разбили стекла в автомашине и отказали в расследовании. У меня по сей день отрезаны международные телефонные связи и интернет.

Вы сотрудничаете с новостным порталом «Хроника Туркменистана», который позиционирует себя, как независимый информационный ресурс правозащитной организации Туркменская Инициатива по Правам Человека (ТИПЧ). Не все читатели Нашей Газеты – выходцы из СССР, и я предвижу вопрос о том, как политическая диктатура сочетается с независимым информационным ресурсом?

Политическая диктатура всегда готова уничтожить независимые информационные ресурсы, чиня препятствия для их работы. Но эти ресурсы находятся за пределами Республики и поддерживаются зарубежными правозащитными организациями.

Насколько я понимаю, портал «Хроника Туркменистана» в Туркменистане запрещен. Для кого же Вы работаете? Кто Ваша аудитория?

Мы работаем для людей, для народа. Хотя сайт «Хроника Туркменистана» в Туркменистане запрещен, люди находят способы, чтобы посетить его и высказывать свое мнение, используя программы ВПН. Наша аудитория очень большая.

Не думаете ли Вы, что присуждение Вам международной правозащитной премии разозлит власти Туркменистана?

Может, и разозлит, но я думаю, власти не будет этого показывать, они должны будут относиться с уважением к решению международной правозащитной организации, так как постоянно твердят, что у нас светское общество, хотя на самом деле все совсем по-другому.

Каким видится Вам будущее Туркменистана? Всего постсоветского пространства?

Пока что, при этом правительстве, будущее Туркменистана видится мне очень мрачным, все строится на лжи. Я бы сказала, что на территории всего постсоветского пространства ситуация, как видим, мало отличается.

Вам бывает страшно? Как относятся к Вашей деятельности Ваши родные?

Мне уже ничего не страшно. Я прожила свою жизнь в мучениях, без нормальных условий. Я потеряла имущество, здоровье, ребенка. Власти делали все возможное, чтобы уничтожить меня. Мы не живем, а выживаем. Родные с пониманием относятся к моей деятельности, но власти заставили отказаться от меня многих моих родственников.

Думаете ли Вы, что среди молодых журналистов Туркменистана есть кому передать эстафету? Или идеалистов уже не осталось?

Передать эстафету в открытую, таких готовых журналистов в Туркменистане я не вижу. Но среди населения недовольные политикой властей все равно находятся. И, хотя власти их уничтожают безжалостно, эти люди любыми способами стараются сотрудничать с зарубежными СМИ и передавать информацию о реальном положении в стране.

От редакции: Церемония награждения, организованная в онлайн-формате совместно с муниципалитетом города Женева, который на протяжении многих лет оказывает поддержку Премии, пройдет в 18 часов 11 февраля 2021 года. Ее можно будет увидеть в прямой трансляции на сайте Фонда Энналса.

 

 

 

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