Отец Иоанн: «В жизни есть один компас – это совесть» |Père Ioann : « Il n'y a qu'une seule boussole dans la vie, c'est la conscience »

Мы надеемся, что большинство наших читателей уже посмотрели фильм «Родина» или по крайней мере прочитали нашу публикацию о нем. Но на всякий случай напомним, что наш сегодняшний собеседник родился на Сардинии и звался Джованни Гуайта. А затем, в возрасте 18 лет, уехал в Швейцарию, где выучил русский язык, а затем и в Россию, где в 1980-х познакомился с отцом Александром Менем, оказавшим на него такое влияние, что Джованни Гуайта так в России и остался. 28 марта 2010 года в московском Скорбященском храме на Ордынке митрополитом Иларионом (Алфеевым) он был рукоположён во диакона. 31 октября 2010 года в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры принял монашеский постриг; новопостриженному иноку было дано имя Иоанн в честь святого Пророка и Предтечи Иоанна (в крещении он был назван в честь Иоанна Богослова). 30 мая 2014 года он был назначен штатным священником храма Святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. Отец Иоанн привлек к себе внимание, когда 27 июля 2019 года оказал помощь участникам протестов на Тверской улице, которые стремились укрыться во дворе храма, и отслужил краткий молебен о мире. 18 сентября того же года подписал открытое письмо священников в защиту фигурантов «московского дела».