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вторник, 7 января 2025 года   

Отец Иоанн: «В жизни есть один компас – это совесть» |Père Ioann : « Il n'y a qu'une seule boussole dans la vie, c'est la conscience »

Автор: , Париж-Женева, .

Отец Иоанн на работе (DR)

18 ноября 2024 года в Женевском университете был показан фильм Александра Архангельского и Татьяны Сорокиной «Родина». А сегодня, в день Православного рождества, в гостях у Нашей Газеты его главный герой – отец Иоанн.

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Le 18 novembre 2024, La Patrie, film réalisé par Alexandre Arkhangelski et Tatiana Sorokina, était projeté à l'Université de Genève. Et aujourd'hui, en ce jour de Noël orthodoxe, Nasha Gazeta accueille son personnage principal – le Père Ioann.

Мы надеемся, что большинство наших читателей уже посмотрели фильм «Родина» или по крайней мере прочитали нашу публикацию о нем. Но на всякий случай напомним, что наш сегодняшний собеседник родился на Сардинии и звался Джованни Гуайта. А затем, в возрасте 18 лет, уехал в Швейцарию, где выучил русский язык, а затем и в Россию, где в 1980-х познакомился с отцом Александром Менем, оказавшим на него такое влияние, что Джованни Гуайта так в России и остался. 28 марта 2010 года в московском Скорбященском храме на Ордынке митрополитом Иларионом (Алфеевым) он был рукоположён во диакона. 31 октября 2010 года в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры принял монашеский постриг; новопостриженному иноку было дано имя Иоанн в честь святого Пророка и Предтечи Иоанна (в крещении он был назван в честь Иоанна Богослова). 30 мая 2014 года он был назначен штатным священником храма Святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. Отец Иоанн привлек к себе внимание, когда 27 июля 2019 года оказал помощь участникам протестов на Тверской улице, которые стремились укрыться во дворе храма, и отслужил краткий молебен о мире. 18 сентября того же года подписал открытое письмо священников в защиту фигурантов «московского дела».

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русская православная церковь
русская православная церковь за рубежом
православие в Европе
Джованни Гуайта
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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 Père Ioann : « Il n'y a qu'une seule boussole dans la vie, c'est la conscience » Le 18 novembre 2024, La Patrie, film réalisé par Alexandre Arkhangelski et Tatiana Sorokina, était projeté à l'Université de Genève. Et aujourd'hui, en ce jour de Noël orthodoxe, j’accueille son personnage principal – le Père Ioann.

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