Автор: Заррина Салимова, Берн, 5. 07. 2022.
Известная швейцарская марка шоколада переносит часть своего производства из Берна в Братиславу.|
La célèbre marque de chocolat suisse transfère une partie de sa production de Berne à Bratislava.
«Конец эпохи» – такими словами некоторые любители шоколада прокомментировали новость о том, что легендарный «Тоблерон» (Toblerone) больше не будет производиться исключительно в Швейцарии. Единственная на сегодняшний день в мире фабрика Toblerone находится в Берне. Однако с 2023 года шоколад частично будет выпускаться в Словакии – на фабрике материнского концерна Mondelez в Братиславе, где уже производятся и другие известные бренды, такие как Milka или Suchard. Причины переноса производства банальны: цены на сырье и заработная плата за рубежом ниже, чем в Швейцарии.
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