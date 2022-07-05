«Тоблерон» из Словакии? |Toblerone de Slovaquie?

«Конец эпохи» – такими словами некоторые любители шоколада прокомментировали новость о том, что легендарный «Тоблерон» (Toblerone) больше не будет производиться исключительно в Швейцарии. Единственная на сегодняшний день в мире фабрика Toblerone находится в Берне. Однако с 2023 года шоколад частично будет выпускаться в Словакии – на фабрике материнского концерна Mondelez в Братиславе, где уже производятся и другие известные бренды, такие как Milka или Suchard. Причины переноса производства банальны: цены на сырье и заработная плата за рубежом ниже, чем в Швейцарии.