Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн, 28. 02. 2020. Просмотров: 91
Часто ли вы ходите в рестораны? Задумываетесь ли о том, в каких условиях готовят заказанные блюда? Газета 24 heures пишет, что ежегодно в Швейцарии сотням ресторанов выписывают штрафы за нарушения, среди которых: плесневелые продукты, грязь, насекомые и грызуны на кухне, несвежие блюда, дурно пахнущее размороженное мясо или неверная информация в меню. Сразу оговоримся: такую картину можно увидеть далеко не во всех ресторанах, многие отвечают самым строгим требованиям, однако перед тем, как отправиться куда-либо пообедать, стоит прочесть рекомендации представителя Романдской федерации потребителей (FRC) Барбары Пфеннигер.
Эксперт подчеркнула, что FRC борется за то, чтобы отчеты об инспекциях, проведенных в ресторанах Швейцарии, были в свободном доступе. Барбара Пфеннигер привела в пример Данию, где по результатам неожиданных проверок рестораны получают оценку в виде одного из четырех «смайликов» - от недовольного до улыбающегося. Рестораторы должны размещать результаты инспекций у входа и на своих веб-сайтах, чтобы клиенты могли их прочесть до того, как примут решение войти и сделать заказ. По данным, приведенным на сайте ООН, в Европе по причине пищевого отравления ежегодно умирают около 5 тыс. человек.
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