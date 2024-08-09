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пятница, 9 августа 2024 года   

Швейцарское игристое |Vin suisse, olympique

Автор: , Женева-Париж, .

Дом Швейцарии в Париже © Présence Suisse

В завершающихся в Париже Олимпийских играх принимают участие не только атлеты Конфедерации, но и другие ее представители, в частности вина.

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Lors des Jeux Olympique à Paris, la Suisse est représentée pas seulement par ses athlètes mais aussi par les produits des terroirs.

Тем, кто довелось бывать на Олимпийских играх, знакома симпатичная традиция национальных «домов» – вроде бы неформальных, но при этом официальных площадок, где так удобно и весело вместе болеть за «своих», обсуждать последние новости, не забывая при этом о продвижении отечественной экономики.

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швейцарские вина
швейцарские сорта винограда
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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