Швейцарское игристое |Vin suisse, olympique

Тем, кто довелось бывать на Олимпийских играх, знакома симпатичная традиция национальных «домов» – вроде бы неформальных, но при этом официальных площадок, где так удобно и весело вместе болеть за «своих», обсуждать последние новости, не забывая при этом о продвижении отечественной экономики.