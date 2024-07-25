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четверг, 25 июля 2024 года   

Белый дрозд барона Ротшильда |Le Merle Blanc de baron de Rothschild

Автор: , Женева, .

Добро пожаловать в Château Clarke! Photo © Erwan Balança

Побывав на презентации книги «Baron Edmond de Rothschild. Château Clarke» и отведав произведенного в этом замке вина, мы приглашаем вас последовать нашему примеру.

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Ayant assisté à la présentation du livre «Baron Edmond de Rothschild. Château Clarke» et ayant dégusté les vins de ce château, je vous invite à me suivre.

Вряд ли найдется в западном мире человек, который не знал бы имени Ротшильд – и это относится даже к тем, кто не читал чеховского рассказа «Скрипка Ротшильда», герой которого к тому же не имеет к «тем» Ротшильдам никакого отношения.

Впрочем, и «те» Ротшильды, то есть династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история прослеживается до конца 18 века, оставили след в литературе. В романе Стендаля «Красное и чёрное» в числе посетителей аристократического салона иронически выведен Джеймс Ротшильд под именем графа де Талера – «единственного сына знаменитого еврея, прославившегося своим несметным богатством, которое он нажил, ссужая деньги королям для войн с народами».

Джеймс Ротшильд выведен также в «Былом и думах» Александра Герцена в эпизоде, озаглавленном «Император Джеймс Ротшильд и банкир Николай Романов». Герцен описывает, как Ротшильд заставил правительство Николая I выплатить крупную сумму по «билетам московской сохранной казны», которые были получены под залог недвижимого имущества матери Герцена (то есть наследства его отца) и которые Герцен обналичил у Ротшильда. Николай, наложив арест на имущество Герцена, незаконно остановил и выплату по билетам, но после угроз Ротшильда обнародовать этот факт и устроить скандал сдался и выплатил сумму полностью.

Тот же Джеймс неоднократно упоминается в «Подростке», Достоевского, где главный герой Аркадий лелеет заветную «идею» всей его жизни – стать богаче, чем потомок Ротшильда.

В 1816 году император Австрийской империи Франц II пожаловал Ротшильдам баронский титул и они стали принадлежать к высшему австрийскому дворянству, британская ветвь династии была принята при дворе королевы Виктории, а во всей Европе их фамилия стала нарицательной – синонимом богатства, роскоши… и праздности. У одних это имя исторически вызывает почтение и зависть, у других – генетическую ненависть к «угнетателям». Первых значительно больше, но и те, и другие не думают о том, что Ротшильды – родоначальник которых Амшель Мозес Бауэр владел ювелирной мастерской, на эмблеме которой был изображён золотой римский орёл на красном щите («Красный щит» по-немецки Rothschild) – разбогатели благодаря упорному труду, уму и предприимчивости. Так что праздность можно оставить в стороне, сохранив богатство и роскошь.

Согласитесь, мало кто откажется от приглашения от Ротшильдов, даже если получит его через Швейцарский клуб прессы. Не отказались и мы, тем более что речь шла о презентации книги, правда – о замке и винах, классических атрибутах тех самых богатства и роскоши. В данном случае – о винодельческом хозяйстве Ротшильдов в регионе Бордо, на левом берегу реки Жиронда, а главный ее герой – барон Эдмон Адольф де Ротшильд (1926-1997).

Этот выпускник Женевского университета, основавший свой инвестиционный банк La Compagnie Financière Edmond de Rothschild и инвестировавший в Banque privée Edmond de Rothschild в Женеве и в Club Med, всегда интересовался редкими винами – положение обязывало. Он был инвестором Château Лафит-Ротшильд, владел французским винным клубом Savour Club, а своей жене преподнес в подарок Château Malmaison.

Роскошная книга c обложкой винного цвета, которую мы получили в подарок, рассказывает об истории еще одного проекта барона Ротшильда – Замке Кларка, Château Clarke. Это винодельческое хозяйство, как и другие угодья Ротшильдов, входит в группу Edmond de Rothschild Héritage, основанную в 2015 году.

История этого винодельческого хозяйства, рассказанная на презентации президентом группы Алексисом де ла Пальма и директором Château Clarke Фабрисом Дармайакком, поистине удивительна. Она восходит к 11 веку, когда цистерцианские монахи аббатства Вертёй посадили здесь первые лозы. Шесть веков спустя, в 1771 году, это хозяйство получило имя рыцаря Тоби Кларка из рода ирландца-якобинца, участника так называемого «Бегства диких гусей» отхода ирландской якобитской армии под командованием Патрика Сарсфилда из Ирландии во Францию после окончания Вильямистской войны по Лимерикскому договору 3 октября 1691 года. Заметим, договор этот ни в коем случае не стоит путать с Лимерикским советом (ирл. Sóivéid Luimnighангл. Limerick Soviet) – самопровозглашённой советской республикой на юго-западе Ирландии, просуществовавшей в Лимерике всего двенадцать дней, 15-27 апреля 1919 года, но все же существовавшей!

К началу 1970-х, когда Замок Кларка посетил барон де Ротшильд, давно уже истлел прах и его исторического владельца, да и от самого замка остались лишь воспоминанья. И вот барон, почти как Петр Первый, заявивший «здесь будет город заложен», решил, в 1973 году, создать на этом месте образцовое винодельческое угодье. И, как вы уже догадались, создал. 80% производимых здесь красных, белых и розовых вин сегодня экспортируются на все континенты. «Наше вино – это метафора нашего неустанного стремления к совершенству в любой области, от финансов до виноделия», - говорит Ариана де Ротшильд, невестка покойного барона Эдмона.

Об увлекательном процессе создания успешного хозяйства на пустом месте, процессе, который вполне можно назвать творческим, и повествует книга, написанная журналистками Беатрис Брассер и Джоржи Хиндл на основе архивов семьи Ротшильдов и с использованием великолепных фотографий Эрвана Баланча.

Но красивые фотографии – это хорошо, однако вино все же хочется попробовать, правда? Нам больше всего понравилось белое, под названием «Белый дрозд» (Le Merle Blanc), прекрасно сочетающееся с трюфельным бри, производимым на ферме Ротшильдов недалеко от Парижа. Вы когда-нибудь видели белого дрозда? И мы нет. Но не будет же Ротшильд называть вино именем заурядной пичужки, видной невооруженным глазом? Зато попробовать вино может каждый, его легко заказать на сайте компании. Приятной дегустации! И не забудьте бри!

французские вина
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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