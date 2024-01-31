Автор: Заррина Салимова, Берн, 31.01.2024.
С 1 февраля в Швейцарии вступают в силу новые положения о пищевых продуктах. Кроме того, с апреля будут внесены изменения в шкалу Nutri-score.|
À partir du 1er février 2024, de nouvelles dispositions relatives aux denrées alimentaires entreront en vigueur en Suisse. En outre, la recette Nutri-score sera revue dès le mois d’avril.
Пересмотр Закона о пищевых продуктах затрагивает более двух десятков постановлений. Как уверяют власти, многочисленные нововведения будут способствовать защите здоровья населения и позволят сохранить швейцарское законодательство на том же уровне, что и в ЕС.
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«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
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