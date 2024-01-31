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среда, 31 января 2024 года   

На заметку потребителям |A l’attention des consommateurs

Автор: , Берн, .

Маркировка страны производства хлебобулочных изделий станет обязательной. Фото: Conor Brown, Unsplash

С 1 февраля в Швейцарии вступают в силу новые положения о пищевых продуктах. Кроме того, с апреля будут внесены изменения в шкалу Nutri-score.

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À partir du 1er février 2024, de nouvelles dispositions relatives aux denrées alimentaires entreront en vigueur en Suisse. En outre, la recette Nutri-score sera revue dès le mois d’avril.

Пересмотр Закона о пищевых продуктах затрагивает более двух десятков постановлений. Как уверяют власти, многочисленные нововведения будут способствовать защите здоровья населения и позволят сохранить швейцарское законодательство на том же уровне, что и в ЕС.

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контроль качества продуктов питания швейцария
швейцарские продукты питания
здоровое питание
nutri-score
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