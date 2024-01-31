Сегодня в женевском выставочном центре Palexpo открывается 12-й выпуск салона современного искусства artgenève. Увы, событие омрачено вылившимся в прессу скандалом. Однако нашу редакцию больше всего заинтересовало не это, а неожиданное «побочное мероприятие», на предпремьере которого мы вчера побывали – всемирная премьера знаменитого сочинения М. П. Мусоргского в виде голограммы.