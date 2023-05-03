Кому по вкусу синтетическое мясо? |Qui aimerait de la viande synthétique ?

Исходя из того, что вкусно поесть любят все, мы стараемся держать наших читателей в курсе главных тенденций швейцарской гастрономии, рассказывая не только о звездных ресторанах, но и о модных увлечениях вегетарианством и веганством. Вы уже знаете, что в торговой сети СООР можно приобрести гамбургеры без мяса или веганский тунец, и что даже производители знаменитых швейцарских сыров сдались под напором новых веяний.