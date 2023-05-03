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среда, 3 мая 2023 года   

Кому по вкусу синтетическое мясо?|Qui aimerait de la viande synthétique ?

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 3. 05. 2023.

Кто предпочтет мясо из пробирки натуральному стейку? (DR)

Не успеют швейцарские гурманы привыкнуть к одному гастрономическому новшеству, как им в тарелку уже подкладывают следующее.

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A peine les consommateurs s’habituent à une nouveauté gastronomique, une autre risque d’arriver dans leurs assiettes.

Исходя из того, что вкусно поесть любят все, мы стараемся держать наших читателей в курсе главных тенденций швейцарской гастрономии, рассказывая не только о звездных ресторанах, но и о модных увлечениях вегетарианством и веганством. Вы уже знаете, что в торговой сети СООР можно приобрести гамбургеры без мяса или веганский тунец, и что даже производители знаменитых швейцарских сыров сдались под напором новых веяний.

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