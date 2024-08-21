«Золотые» паспорта и визы теряют позолоту |Les passeports et visas dorés sont en recul

Компания Henley & Partners – международный лидер в сфере инвестиционной миграции, консультирующая частных клиентов по вопросам планирования местожительства и получения второго гражданства или вида на жительство через официальные государственные инвестиционные программы. Созданная в 1990-х годах, сегодня компания располагает офисами в 55 странах, включая, например, Узбекистан, а в Швейцарии у нее два офиса, в Женеве и в Цюрихе.



Ежегодно компания публикует The Henley Passport Index – рейтинг паспортов всех стран мира с точки зрения числа направлений, доступных для их обладателей без виз. Этот индекс основан на эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта, ИАТА, Европейский центр которой находится в Женеве, подкрепленных анализом команды Henley & Partners.



Новейший такой рейтинг был опубликован совсем недавно и содержит интересную информацию. Так, швейцарский паспорт оказался на четвертом месте, чуть-чуть не добрав до пьедестала: он позволяет совершать безвизовые поездки в 190 стран. Лидером стал Сингапур, чей паспорт позволяет путешествовать по 195 направлениям. Второе место поделили пять стран (Франция, Германия, Италия, Япония и Испания), гражданство которых открывает двери в 192 государства. Чуть-чуть, на одну такую «дверь», отстала от них великолепная семерка в составе Австрии, Финляндии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Южной Кореи и Швеции – их граждане могут путешествовать без виз в 191 страну. А на четвертую ступеньку поднялись, вместе со Швейцарией, Бельгия, Дания, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания.



Что касается стран бывшего СССР, то среди них наивысшую позицию, девятую, заняли Эстония и Литва, с паспортами которых пускают в 185 стран. А с паспортом Латвии почему-то на одну страну меньше, таким образом она – на 10-м месте. На 30-м месте находится сегодня Украина, гражданам которой не требуется виза для въезда в 148 государств, на 44-м – Грузия и Молдова (122 государства), на 45-м – Россия (116 государств), на 64-м – Казахстан (77 стран), на 69-м – Азербайджан (71 страна), на 72-м – Армения (68 стран), на 76-м – Кыргызстан (64 страны), на 78-м – Узбекистан (62 безвизовых направления), на 82-м – Таджикистан (58 страны), и на 89-м – Туркменистан, граждан которого без дополнительных формальностей ждут в гости 50 стран.