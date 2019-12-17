Самые дорогие лыжные курорты Швейцарии

В Гштааде никого не удивишь продажей шале стоимостью более 20 млн франков, поскольку даже по швейцарским меркам он по дороговизне оставил далеко позади остальные горнолыжные курорты. По данным лондонской консалтинговой компании Knight Frank, квадратный метр здесь стоит 31,5 тыс. евро, в Церматте – 20,7 тыс., в Вербье – 20,4 тыс. Далее следуют Санкт-Мориц (18,9 тыс.), Виллар-сюр-Оллон (11,8 тыс.), Кран-Монтана (11,4 тыс.), Клостерс (10,9 тыс.), Давос (10,9 тыс.) и Грименц (9,9 тыс.).



Авторы Ski Property Report, публикуемого с 2008 года, анализируют цены не только на курортах Швейцарии, но и Франции, где список самых дорогих станций выглядит так: Куршевель 1850 – 26 тыс. евро за 1 м2, Валь-д'Изер – 19,5 тыс., Куршевель 1650 – 15,8 тыс., Куршевель 1550 – 15,5 тыс., Мерибель – 15,5 тыс., Мерибель-Вилаж – 14,1 тыс., Межев – 13,7, Сен-Мартен-де-Бельвиль – 12,5 тыс., Шамони – 11,5 тыс.



Как видно по вышеприведенным цифрам, Швейцария уверенно держится впереди по дороговизне, и это несмотря на то, что со времени публикации прошлогоднего исследования цены больше всего выросли в Валь-д'Изер – на 2,9%. В отчете отмечается, что такой скачок можно объяснить несоответствием спроса и предложения на этой станции, где объявлен мораторий на новые застройки, но много желающих приобрести недвижимость. В Гштааде стоимость квадратного метра выросла на 0,6%, однако разрыв с другими коммунами все равно еще достаточно велик. Из вышеупомянутых швейцарских курортов наибольший рост цен отмечен в Грименце (+2%), наименьший – в Виллар-сюр-Оллоне (+0,4%), в Давосе и Кран-Монтане изменений нет.



Если сравнить цены на шале, расположенные на горнолыжных станциях, с ценами на недвижимость в мегаполисах за последние десять лет, то изменение стоимости курортного жилья (+19% в период с 2009-го по 2019 год) выглядит скромно по сравнению с Лондоном (+47%), Парижем (+47%) и Нью-Йорком (+32%). В Москве за это время недвижимость подорожала на 23%, в Женеве – на 19%.



Тем, кто сомневаются, во что лучше вложить деньги, будет интересно узнать, что со второго квартала 2018-го по второй квартал 2019-го цены на предметы искусства выросли на 10%, на вино – на 9%, далее расположились активы, показавшие относительно скромный рост: часы (+2%), швейцарские и французские шале (средний показатель +1,4%) и мебель (+1%). Что касается автомобилей и ювелирных изделий, то они, наоборот, подешевели на 5% и 7% соответственно.





Кстати, росту рынка шале в Швейцарии способствуют частные школы, куда состоятельные люди отдают учиться своих детей, высокий уровень безопасности и отрицательные процентные ставки. При сравнении курортов Конфедерации и Франции по длительности зимнего сезона выясняется, что альпийская республика снова на первом месте: в Гштааде можно кататься на лыжах 25,1 недели, от него немного отстает Шамони (23,1), затем в списке стоят Валь-д'Изер (22,1), Вербье (21,3) и Грименц (20,6).Туристы, предпочитающие швейцарские станции, могут выбирать наиболее соответствующие их обстоятельствам: семьям с маленькими детьми подойдет Виллар с его широкими склонами, любителям отдохнуть в барах или клубах после катания – Церматт, тем, кто не представляет себе горнолыжный курорт без адреналина, стоит обратить внимание на Вербье, где можно заниматься соответствующими видами спорта – от бейсджампинга до хели-ски.