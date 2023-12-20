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четверг, 21 декабря 2023 года   

Сколько стоят лыжные каникулы в Швейцарии? |Combien coûtent les vacances de ski en Suisse?

Автор: , Берн, .

Фото: Alex Lange, Unsplash

По сравнению с прошлым годом отдых в Альпах подорожал на четверть.

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Par rapport à l’année dernière, le prix a augmenté d’un quart.

Ежегодная поездка в горы для катания на лыжах или занятия другими зимними видами спорта – давняя традиция многих швейцарских семей. Однако зимние каникулы обходятся все дороже и дороже. Согласно недавнему исследованию, проведенному банком Cler и исследовательским институтом BAK Economics, недельный отдых в Швейцарии в этом сезоне будет стоить в среднем на 24% дороже, чем в 2022 году.

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