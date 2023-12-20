Сколько стоят лыжные каникулы в Швейцарии?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 20.12.2023.
По сравнению с прошлым годом отдых в Альпах подорожал на четверть.|
Par rapport à l’année dernière, le prix a augmenté d’un quart.
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