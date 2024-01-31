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среда, 31 января 2024 года   

Все дороги ведут в Женеву? |Toutes les chemins mènent à Genève ?

Автор: , Женева, .

Новое здание ЦЕРНа Photo © CERN

Город Кальвина оказался на 10-м месте в списке рекомендуемых мест для посещения в 2024 году по версии «Нью-Йорк Таймс». И единственным в Швейцарии. С ним соседствует Алма-Ата.

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La ville de Calvin se trouve en 10e position des lieux à visiter en 2024 selon The New York Times, étant la seule ville helvétique dans la liste de 52 destinations.

Ведущая американская ежедневная газета дала свои рекомендации по 52 местам, которые следует посетить в 2024 году. В этом ежегодном издании отмечается Женева, которая заняла 10-е место в списке. Отдельного упоминания удостоились новое здание ЦЕРН, женевские производители шоколада, с которыми можно познакомиться с помощью специального пропуска Choco Pass, а также новейший ресторан, открытый часовым брендом Breitling на набережной Берг.

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туризм в Швейцарии
Женева
достопримечательности Женевы
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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