Все дороги ведут в Женеву? |Toutes les chemins mènent à Genève ?

Ведущая американская ежедневная газета дала свои рекомендации по 52 местам, которые следует посетить в 2024 году. В этом ежегодном издании отмечается Женева, которая заняла 10-е место в списке. Отдельного упоминания удостоились новое здание ЦЕРН, женевские производители шоколада, с которыми можно познакомиться с помощью специального пропуска Choco Pass, а также новейший ресторан, открытый часовым брендом Breitling на набережной Берг.