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суббота, 29 апреля 2023 года   

Волшебный лес скульптора-мечтателя|Le forêt magique du sculpteur-rêveur

Автор: Леонид Слонимский, Цюрих, 28. 04. 2023.

Photo © Zurich Tourismus

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы отправимся на границу между кантонами Цюрих и Аргау.

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Voici la suite de la série « Les impressions architecturales suisses » par Léonide Slonimsky. Aujourd’hui nous partons pour la région à la frontière entre les cantons Zurich et Argovie.

Среди промышленных пригородов Цюриха, среди малоэтажной «спальной» застройки, между деревнями Шпрайтенбах и Шлирен, известными разве что огромными торговыми центрами типа IKEA и Bauhaus, расположено уникальное место, которое стоит посещения. Это – сказочный лес и парк, наполненные сотнями странных существ и животных, будто бы сошедших в швейцарскую деревню со страниц какого-нибудь психоделического фэнтези или древних индийских легенд.

Посреди парка стоит 25-метровая башня, каждый квадратный сантиметр которой украшен причудливой скульптурой: кривляющейся рожицей, сказочным грифоном, человеческой рукой, улыбающимся солнцем, змеёй, нимфой, пятиконечной звездой и так далее. Это удивительное место – Парк Бруно Вебера. В этих заметках я уже не раз говорил о том, как строга швейцарская архитектура, о том, что она преимущественно по-протестантски строга, рациональна и минималистична, а потому, узнав об этом месте, сам с трудом мог поверить, что такой частный дом действительно существует, прямо под Цюрихом.

Автор этого дома и парка в 20 гектаров – художник, скульптор и архитектор (а также плотник, маляр, штукатур, график) Бруно Вебер, настоящий фантазёр, внешне напоминавший не то индийского садху, не то гуру. Он родился в 1931 году, с детства любил рисовать, в молодости проходил стажировку у Иоганнеса Иттена, швейцарского художника, графика, теоретика искусства и педагога. Позже Бруно Вебер стал обучаться в Высшей школе искусства Цюриха.

Свой волшебный парк Бруно Вебер начал создавать в начале 1960-х, в возрасте 30 лет. Поразительно то, что создавал он не отдельные произведения, а так называемый гезамткунстверк – совокупное произведение искусства, построенное на синтезе скульптуры, архитектуры, живописи и ландшафтного дизайна. На 20 гектарах вокруг дома художника расположились мосты из сказочных драконов, аллеи из напоминающих грифонов оленей, ворота из сфинксов и кентавров, человекоподобные пирамиды, мозаичные пьяццы со страшными масками и много ещё разных сюрреалистических созданий. В создании парка художнику помогала его жена Марианна, а позже и их дочь Ребекка. Марианну по-прежнему можно увидеть на участке, и, если вам повезёт, она радушно пригласит вас в дом и покажет уникальные интерьеры, которые по оригинальности и буйству фантазии не уступают архитектуре в саду.

Бруно завещал похоронить себя в ажурном стеклянном мавзолее с узором в стиле ар нуво, поднятом на высоких ногах двух слоноподобных быков в лесу, тут же, на территории парка.

Бруно Вебер известен не только парком, помимо него он создал множество скульптур. Самые известные среди них – фонари на горе Уетлиберг в Цюрихе и совы-грифоны для здания библиотеки университета Вены, выполненные для украшения проекта швейцарского архитектора Юстуса Дахиндена.

Увы, не всем нравились магические скульптуры в лесу и психоделический парк посреди спящей швейцарской деревни. Талант магического реалиста Бруно Вебера наткнулся на швейцарский консерватизм и законопослушность – власти долго не давали добро на его проекты. С 1976 года Бруно Вебер вел спор с властями муниципалитетов Дитикон и Шпрайтенбах из-за незаконно построенных сооружений и скульптур в лесу и только в 1998-м все здания и прочие сооружения получили официальное разрешение.

Фонд Бруно Вебера, Bruno Weber Stiftung, был основан в 1990 году для оказания финансовой поддержки и решения административных вопросов. Он также должен был обеспечить завершение давно запланированного Вассергартена (водного сада, открытого в 2012 году) как центрального элемента парка и долгосрочное финансирование его эксплуатации. После смерти Бруно Вебера в 2011 году его жена Марианна Вебер-Годо вместе с дочерьми взялась за сохранение и продолжение дела жизни своего мужа.

В мае 2014 года правительство кантона Аргау, на территории которого находится коммуна Шпрайтенбах, отказалось от дальнейших субсидий на эксплуатацию парка, и с тех пор его поддерживала организация «Друзей Бруно Вебера», «Фонд Бруно Вебера» и многие другие активисты. На данный момент парк Бруно Вебера является признанной достопримечательностью, но не внесён в список памятников и по-прежнему нуждается в помощи, а его фонд постоянно собирает пожертвования на дорогостоящую поддержку, ремонт и реновацию парка, дома и скульптур.

Несмотря на это печальное административное состояние, с эстетической точки зрения, лёгкое ощущение декаданса и заброшенности придает парку еще больше очарования – посетитель уходит из него, унося с собой ощущение древнего магического леса, который покинула внеземная цивилизация и который не превратился (пока что ещё) в коммерческий «диснейленд».

 

 

 

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