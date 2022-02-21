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19.02.2022 - 19:39Lufthansа и SWISS приостанавливают полеты на Украину

Виктор Вексельберг против Postfinance |Viktor Vekselberg contre Postfinance

Автор: Заррина Салимова, Берн, 21. 02. 2022.

Здание Postfinance в Берне. Фото: Nashagazeta.ch

Российский олигарх выиграл суд против швейцарского банка, который неправомерно закрыл его счет.

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Un oligarque russe a gagné un procès contre une banque suisse qui avait injustement fermé son compte.

Проживающий в Цуге Виктор Вексельберг, чье состояние оценивается в 9 млрд франков, занимает 22-е место в списке

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