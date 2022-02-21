Автор: Заррина Салимова, Берн, 21. 02. 2022.
Российский олигарх выиграл суд против швейцарского банка, который неправомерно закрыл его счет.|
Un oligarque russe a gagné un procès contre une banque suisse qui avait injustement fermé son compte.
Проживающий в Цуге Виктор Вексельберг, чье состояние оценивается в 9 млрд франков, занимает 22-е место в списке
Covid-19: прощайте, маски и «санитарные паспорта»С сегодняшнего дня в Швейцарии отменены практически все противоэпидемические ограничения.
Стипендия за хорошие оценкиСо следующего учебного года Цюрихский университет будет поощрять самых талантливых студентов стипендиями в размере 10 000 франков в семестр. В рамках пилотного проекта финансовую поддержку получат 20 учащихся.
Наркотрафик в Швейцарии во время пандемииВ последние месяцы в Конфедерации растут объемы изъятых в аэропортах наркотиков, информирует телерадиокомпания RTS. Но повлияла ли пандемия на объем трафика в целом?
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Стипендия за хорошие оценкиСо следующего учебного года Цюрихский университет будет поощрять самых талантливых студентов стипендиями в размере 10 000 франков в семестр. В рамках пилотного проекта финансовую поддержку получат 20 учащихся.
Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.
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