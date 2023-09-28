В Альпийской республике никогда не было королей, но зато есть множество замков! Защищенные рвами старинные крепости, увенчанные башенками шато и самые настоящие дворцы нередко расположены среди идиллических пейзажей в окружении гор и озер. Посещение замка – это всегда путешествие в прошлое. В это воскресенье 28 замков, расположенных в тринадцати кантонах и трех языковых регионах страны, открывают свои двери для всех любителей истории и … животных.

Если вы хотите увидеть единорога, то отправляйтесь в замок Ленцбург, где сейчас проходит выставка, посвященная культурной истории этого мифического существа, занимавшего умы людей на протяжении многих веков. В экспозиции представлены, среди прочего, впечатляющий гобелен 1607 года и зуб нарвала, продававшийся как рог единорога. В рамках акции «День замков» малыши смогут смастерить собственного единорога и послушать сказочные истории об этих животных (в 11.30, 12.30, 13.30 и 14.30).

Любопытно, что до начала Возрождения люди верили, что единороги действительно существуют (а некоторые, не сомневаемся, верят и до сих пор!). Так, в Средние века единорог был одним из христианских символических животных и, как и ягненок, олицетворял Иисуса Христа.

Неотъемлемой частью раннехристианской литературы были так называемые бестиарии – своеобразные справочники, в которых описывались различные животные, получавшие с помощью библейских цитат символические значения. Сочетание естественной истории и религиозной символики проистекало из убеждения, что все аспекты природы являются выражением Божьей воли.

О конеподобном существе с одним рогом, которое якобы обитало в Индии, писал еще Аристотель, благодаря рассказам которого единорог попал в самый известный из всех бестиариев поздней Античности и Средневековья под названием «Физиолог». Единорог описывался как маленькое, но очень сильное животное: ни один охотник не мог с ним справиться, и только в присутствии девственниц зверь становился доверчивым, поэтому лишь они могли его поймать. В библейской интерпретации маленький рост единорога выражал смирение, а его сила – силу Христа, победившего смерть.

Единорог исчез из христианского репертуара только в ходе Контрреформации в XVI веке. Католическая церковь запретила его изображать, так как рог животного нередко интерпретировался как символ мужского достоинства, что придавало картинам с дамой и единорогом непристойный оттенок. Единороги продолжают жить в нашем воображении и поп-культуре. Сегодня они символизируют разнообразие и уникальность и используются самыми разными движениями – от бодипозитива до ЛГБТ+.

Единороги, орлы, собаки и львы были также геральдическими животными, украшавшими гербы знатных семейств – этой теме будут посвящены экскурсии в замке Цуга. Вы, в частности, узнаете, на что следует обращать внимание в геральдике и почему с гербов исчезла рыба. Ребята, вооружившись картой-головоломкой, смогут отправиться на поиски сказочных существ и необычных животных в замке и его окрестностях, а также смастерить поделку в виде зверей.

В замке Моржа можно будет открыть для себя фантастический бестиарий L'Apocalypse des Ducs de Savoie («Апокалипсис герцогов Савойских») – богато иллюстрированную рукопись, большая часть которой была написана в замке более 500 лет назад. На основе точной копии манускрипта XV века у вас будет возможность создать собственный комикс.

Изображения животных традиционно использовались в декоре замковых помещений. Так, в замке Верденберг можно увидеть медведя, павлина, лебедя, собаку и кролика. Сюда можно будет прийти со своим питомцем и сфотографироваться в замковом дворе. Кроме того, сокольничий продемонстрирует хищных птиц и расскажет о них. Замковое бистро продолжит «звериную» тему: подкрепиться можно будет хот-догами и десертом «биненштих», что в переводе с немецкого означает «пчелиный укус».

Замок Фрауэнфельд сконцентрируется на животных из сказок Тургау – хитрых мышах, говорящем вороне и заколдованном дельфине с оленьими рогами и кабаньими зубами. В замке Штокальпер в Бриге вас будет ждать талантливая рассказчица Сюзанна Хуго-Лётшер, которая познакомит слушателей с царством валезанских легенд и расскажет о диких животных и удивительных существах. А в замке Монтебелло в Беллинцоне школьники смогут узнать о наскальных рисунках первых людей, населявших Альпийскую дугу – животных рисовали всегда!

В некоторых замках можно будет увидеть и настоящих зверей. Так, в вольере замка Хюнегг проживают кролики Луна и Никкита, павлины Эмели и Хансли, а также пара симпатичных кенгуру Дикий цветок и Пустынная роза. Экзотичные звери чувствуют себя на берегу Тунского озера прекрасно: Пустынная роза уже дважды становилась мамой очаровательных кенгурят. Экскурсия к вольеру с кенгуру начнется в 14.30.

От редакции: С полной программой акции «День швейцарских замков» можно ознакомиться на сайте dieschweizerschloesser.ch.