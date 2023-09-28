Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 28 сентября 2023 года   

В швейцарские замки – на поиски мифических существ |A la recherche de créatures mythiques dans les châteaux suisses

Автор: , Берн, .

Фото: Schloss Lenzburg

1 октября в восьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году животным – фантастическим и вполне реальным.

|

La 8ème Journée des châteaux suisses aura lieu le 1er octobre. Cette année, elle sera consacrée aux animaux, qu’ils soient fantastiques ou réels.

В Альпийской республике никогда не было королей, но зато есть множество замков! Защищенные рвами старинные крепости, увенчанные башенками шато и самые настоящие дворцы нередко расположены среди идиллических пейзажей в окружении гор и озер. Посещение замка – это всегда путешествие в прошлое. В это воскресенье 28 замков, расположенных в тринадцати кантонах и трех языковых регионах страны, открывают свои двери для всех любителей истории и … животных.

Если вы хотите увидеть единорога, то отправляйтесь в замок Ленцбург, где сейчас проходит выставка, посвященная культурной истории этого мифического существа, занимавшего умы людей на протяжении многих веков. В экспозиции представлены, среди прочего, впечатляющий гобелен 1607 года и зуб нарвала, продававшийся как рог единорога. В рамках акции «День замков» малыши смогут смастерить собственного единорога и послушать сказочные истории об этих животных (в 11.30, 12.30, 13.30 и 14.30).

Любопытно, что до начала Возрождения люди верили, что единороги действительно существуют (а некоторые, не сомневаемся, верят и до сих пор!). Так, в Средние века единорог был одним из христианских символических животных и, как и ягненок, олицетворял Иисуса Христа.

Неотъемлемой частью раннехристианской литературы были так называемые бестиарии – своеобразные справочники, в которых описывались различные животные, получавшие с помощью библейских цитат символические значения. Сочетание естественной истории и религиозной символики проистекало из убеждения, что все аспекты природы являются выражением Божьей воли.

О конеподобном существе с одним рогом, которое якобы обитало в Индии, писал еще Аристотель, благодаря рассказам которого единорог попал в самый известный из всех бестиариев поздней Античности и Средневековья под названием «Физиолог». Единорог описывался как маленькое, но очень сильное животное: ни один охотник не мог с ним справиться, и только в присутствии девственниц зверь становился доверчивым, поэтому лишь они могли его поймать. В библейской интерпретации маленький рост единорога выражал смирение, а его сила – силу Христа, победившего смерть.

Единорог исчез из христианского репертуара только в ходе Контрреформации в XVI веке. Католическая церковь запретила его изображать, так как рог животного нередко интерпретировался как символ мужского достоинства, что придавало картинам с дамой и единорогом непристойный оттенок. Единороги продолжают жить в нашем воображении и поп-культуре. Сегодня они символизируют разнообразие и уникальность и используются самыми разными движениями – от бодипозитива до ЛГБТ+.

Единороги, орлы, собаки и львы были также геральдическими животными, украшавшими гербы знатных семейств – этой теме будут посвящены экскурсии в замке Цуга. Вы, в частности, узнаете, на что следует обращать внимание в геральдике и почему с гербов исчезла рыба. Ребята, вооружившись картой-головоломкой, смогут отправиться на поиски сказочных существ и необычных животных в замке и его окрестностях, а также смастерить поделку в виде зверей.

В замке Моржа можно будет открыть для себя фантастический бестиарий L'Apocalypse des Ducs de Savoie («Апокалипсис герцогов Савойских») – богато иллюстрированную рукопись, большая часть которой была написана в замке более 500 лет назад. На основе точной копии манускрипта XV века у вас будет возможность создать собственный комикс.

Изображения животных традиционно использовались в декоре замковых помещений. Так, в замке Верденберг можно увидеть медведя, павлина, лебедя, собаку и кролика. Сюда можно будет прийти со своим питомцем и сфотографироваться в замковом дворе. Кроме того, сокольничий продемонстрирует хищных птиц и расскажет о них. Замковое бистро продолжит «звериную» тему: подкрепиться можно будет хот-догами и десертом «биненштих», что в переводе с немецкого означает «пчелиный укус».

Замок Фрауэнфельд сконцентрируется на животных из сказок Тургау – хитрых мышах, говорящем вороне и заколдованном дельфине с оленьими рогами и кабаньими зубами. В замке Штокальпер в Бриге вас будет ждать талантливая рассказчица Сюзанна Хуго-Лётшер, которая познакомит слушателей с царством валезанских легенд и расскажет о диких животных и удивительных существах. А в замке Монтебелло в Беллинцоне школьники смогут узнать о наскальных рисунках первых людей, населявших Альпийскую дугу – животных рисовали всегда!

В некоторых замках можно будет увидеть и настоящих зверей. Так, в вольере замка Хюнегг проживают кролики Луна и Никкита, павлины Эмели и Хансли, а также пара симпатичных кенгуру Дикий цветок и Пустынная роза. Экзотичные звери чувствуют себя на берегу Тунского озера прекрасно: Пустынная роза уже дважды становилась мамой очаровательных кенгурят. Экскурсия к вольеру с кенгуру начнется в 14.30.

От редакции: С полной программой акции «День швейцарских замков» можно ознакомиться на сайте dieschweizerschloesser.ch.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 1.03
CHF-RUB 105.27

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарские университеты – одни из лучших в Европе

 К такому выводу пришли составители нового рейтинга ведущих европейских вузов от Quacquarelli Symonds (QS).

Всего просмотров: 826

Трибунал, санкции и бункеры

 Мы продолжаем следить за тем, как война в Украине отражается на политической жизни Швейцарии.

Всего просмотров: 597

Старейшие гостиницы Женевы. 2

 Мы продолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой о развитии туризма в Швейцарии.

Всего просмотров: 554
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Рудольф Арчибальд Рейсс, швейцарский Шерлок Холмс

 Фото - Наша газета В продолжение серии статей, посвященных деятельности швейцарцев в годы Первой мировой войны, предлагаем рассказ об известном швейцарском криминалисте, одном из основоположников современной судебно-медицинской экспертизы, который сыграл не последнюю роль в расследовании преступлений, совершенных в 1914-1918 годах в Сербии.

Всего просмотров: 8,095

Пастернак, и с чем его едят?

 О чем вы думаете при слове «пастернак»? О поэзии или еде? Если о еде, то прекрасно, потому что сегодня мы вам расскажем о том, какие блюда можно приготовить из корнеплодов этого растения.

Всего просмотров: 15,045

Иммиграция и инновации

 В какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.

Всего просмотров: 604
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top