Автор: Лейла Бабаева, Морж-Фрибург-Монтре-Беллинцона, 18. 09. 2020. Просмотров: 67
Тичино
В Беллинцоне в замке Кастельгранде пройдет выставка картин французского художника Эрика Алибера, посвятившего немало своих полотен животным и пейзажам, во дворе желающие понаблюдают за насекомыми, также запланировано посещение оружейного зала. В замке Монтебелло гостям расскажут о мифологии и ритуалах древних римлян, помогут создать табличку для письма, а также поведают о гениальных творцах эпохи Возрождения.
Во
В Пранжене за крепостными стенами самые любознательные получат ответы на вопросы «Можно ли лечиться с помощью растений?», «Каким был чемодан хирурга в XVIII веке?» и узнают о лучших рецептах успокоительных отваров. В течение дня актеры будут разыгрывать сцены из жизни швейцарцев XVIII-XIX веков, дети соберут гербарии и вдоволь наиграются в саду. В замке Ивердон пройдет концерт камерной музыки, после чего туристам расскажут о том, как питался бальи в XVIII веке, и предложат попробовать блюда, приготовленные по рецептам той эпохи.
Фрибург
В замке Грюйер туристы узнают много нового о средневековом оружии, научатся стрелять из пищалей, понаблюдают за приготовлением блюд, популярных в прошлых столетиях, и посетят древнюю таверну. В Ромоне гостям поведают легенды, связанные с местными витражами, расскажут об особенностях швейцарских гербов.
Аргау
В замке Габсбург туристов ждут пришельцы из прошлых веков – от простых крестьян до феодалов и монархов; в Хальвиле гостям расскажут о том, как раньше здесь производили табак, черепицу и ткани, и объяснят, как работала древняя мельница.
Берн
В замке Бургдорф посетители узнают, как люди заботились о своем здоровье в Средние века, настолько опасным было кругосветное путешествие сто лет назад, пообщаются с историческими личностями, включая врача, специализирующегося на лечении чумы, научатся готовить смеси из лекарственных трав, посмотрят театральные представления. В замке Хайдегг экскурсоводы поведают гостям историю любви и страданий одной из его жительниц, проведут по выставке фотографий, сделанных в замке в 1850-2020 гг., расскажут увлекательные легенды. В Йегенсторфе запланированы выступления музыкантов, выставка, охватывающая 300 лет из истории замка, детей ждет урок поделок, а самые маленькие смогут покататься на карусели в стиле барокко.
В Ландсхуте профессиональный иллюстратор научит детей рисовать фантастических животных, артисты расскажут сказки, где персонажами являются разные звери; в Оберхофене запланированы экскурсии, на которых посетители узнают, как старинный замок воспринимали его бывшие владельцы, их слуги, сегодняшние сотрудники и студент, принявший участие в реализации одного из реставрационных проектов. В замке Шпиц сокольничий выступит со своими питомцами, гостям продемонстрируют средневековые поединки и танцы, позабавят их театрализованным представлением.
Золотурн
В Вальдегге запланировано кабаре в старинном стиле, музыка барокко и лекция о том, как менялась мода в течение последнего столетия.
Цуг
В замке Цуг посетителям расскажут, где находились «санузлы» в прошлые века, насколько важен был колодец, какие травы и снадобья были в продаже и зачем раньше носили большие напудренные парики и использовали духи в огромных количествах.
Кроме этого в швейцарских замках периодически проходят выставки и концерты, программа на ближайшие месяцы опубликована здесь. Приятного вам отдыха!
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