В Швейцарии снижается уровень счастья |Le sentiment du bonheur recule en Suisse

Информация, которой мы хотим с вами поделиться, должна была быть опубликована еще в понедельник, но крах Credit Suisse затмил в тот день все прочие новости. Так что простите за небольшую задержку, тем более что информация не успела устареть.