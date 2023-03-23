Автор: Надежда Сикорская, Женева, 23. 03. 2023.
В очередном «Всемирном докладе о счастье», обнародованном ООН, обращает на себя внимание стабильный прогресс Литвы.|
Le nouveaux « Rapport mondial sur le bonheur » publié par l’ONU marque le progrès stable de la Lituanie.
Информация, которой мы хотим с вами поделиться, должна была быть опубликована еще в понедельник, но крах Credit Suisse затмил в тот день все прочие новости. Так что простите за небольшую задержку, тем более что информация не успела устареть.
Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНе успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.
Cпасение Credit SuisseПосле обвала курса акций второму крупнейшему банку страны понадобилась экстренная помощь в размере 50 миллиардов франков.
Кунстхаус Цюриха всерьез взялся за провенанс своей коллекцииОб этом руководство музея сообщило на специально созванной пресс-конференции, решив, видимо, раз и навсегда отвергнуть обвинения в антисемитизме.
Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНе успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
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