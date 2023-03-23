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четверг, 23 марта 2023 года   

В Швейцарии снижается уровень счастья|Le sentiment du bonheur recule en Suisse

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 23. 03. 2023.

Photo © Kal Visuals/Unsplash

В очередном «Всемирном докладе о счастье», обнародованном ООН, обращает на себя внимание стабильный прогресс Литвы.

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Le nouveaux « Rapport mondial sur le bonheur » publié par l’ONU marque le progrès stable de la Lituanie.

Информация, которой мы хотим с вами поделиться, должна была быть опубликована еще в понедельник, но крах Credit Suisse затмил в тот день все прочие новости. Так что простите за небольшую задержку, тем более что информация не успела устареть.

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